Inacción. En medio de la pandemia por el COVID-19, que ha obligado a la suspensión de muchas actividades y ha generado desabasto de productos desinfectantes, son muchas las personas que se preguntan dónde está Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán, quien no es visto desde el viernes que inauguró unos pasos peatonales afuera de Ciudad Universitaria; y, el sábado por la noche, la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento boletinó que sostuvo una reunión con su gabinete, en la que acordaron reforzar medidas preventivas para hacer frente al COVID-19, aunque no ha sido vistas estas medidas. Habían citado para una rueda de prensa ayer con el alcalde, y minutos más tarde la cancelaron. Con esta inacción ha trabajado el Gobierno de Estrada Ferreiro en el año y cuatro meses que lleva.

A la otra. Propuesta por una ala del morenismo en Sinaloa, la policía municipal de Ahome Dignora Valdez se va a quedar con las ganas de ser la nueva directora del Instituto Sinaloense de la Mujer, porque el gobernador Quirino Ordaz Coppel mandó a la periodista Eva Guerrero como la buena al Congreso del Estado, en donde hay señales de resistencia para aceptarla. Hasta eso que la agente preventiva ya había explorado la posibilidad, como ejercicio mental para que no le afectara emocionalmente, de no ser ella la elegida; pero de eso, a ahora que no lo fue, hay una diferencia. En realidad, Dignora estaba ilusionada en ser seleccionada. Dicen que un tanto por su ego y otro tanto porque le apasiona la defensa del sector que en algunas ocasiones le ha dado la espalda. Lo cierto es que algunas lamentan que no haya sido ella la propuesta, porque hubiera sido de beneficio para las mujeres de Ahome.

Damnificado. Mazatlán, en su calidad de destino turístico, ya sufre los efectos económicos de la alerta sanitaria provocada por el avance del coronavirus. Durante los próximos dos meses no habrá arribos de cruceros, lo que genera una pérdida financiera de 5 millones de dólares. Los vuelos desde Canadá quedarán suspendidos a partir del 23 de marzo, hasta nuevo aviso. Las reservaciones para el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua ya alcanzan el 10 por ciento, pero se espera que incrementen gradualmente. Los bares y los restaurantes empiezan a anunciar su cierre para evitar contagios. En este contexto, el ayuntamiento que preside el morenista Luis Guillermo Benítez Torres prevé una crisis económica y social en el puerto, para lo cual pretende establecer un plan de apoyo y de contingencia.

En el ring. Luego de que se especulara que la orden de dar declaraciones en contra de la regidora Nidia Gaxiola por parte de la dirigente del PAN, Marisol Montoya, salió del Gobierno municipal, ayer, la alcaldesa Aurelia Leal se defendió, y hasta acusó a la edil blanquiazul de tirarles la bolita y estar golpeteando a la Administración. «Es muy fácil cuando se quiere eludir una responsabilidad echar la bolita para acá. Si ustedes ven la conducta de la regidora, su posición ha sido siempre tirarnos la bolita a nosotros. Ahora resulta que también nosotros tenemos que ver en la situación del PAN. Eso es ofender a las mujeres y ofendernos a nosotros. Ya basta de tanta intriga y de tanto golpeteo hacia nosotros», respondió la alcaldesa a los cuestionamientos de los medios.

Camaleónico. Siempre de izquierda y de luchas a favor del sector agrícola, incluso se le recuerda como el defensor de los productores agrícolas que marchó por las calles de la capital sinaloense semidesnudo y descalzo para que los legisladores les pudieran atención, así es como se promueve como el líder que el pueblo está esperando el excandidato a la alcaldía por Culiacán Serapio Vargas Ramírez, quien desde ayer anunció con gran júbilo el acomodo que le hiciera el senador Rubén Rocha Moya al acreditarlo como su asesor ya de manera oficial. Sin embargo, el trabajo ya se venía realizando, así como algunas acciones en el tema agrícola, por lo que la credencial de asesor del senador de Morena le abre las puertas a un nuevo partido, así como al compromiso que dice traer con el campo sinaloense.