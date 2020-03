Auxilio. Ante el posible cierre de restaurantes, bares y comercios en el estado de Sinaloa, los empresarios han comenzado a pedirle apoyo al Gobierno del Estado, porque advierten que además de la pandemia del coronavirus, se vendrá una económica, que puede derivar en cierre de empresas y despidos, porque el impacto en los ingresos de los establecimientos sería fatal. Los integrantes del sector restaurantero se reunieron ayer con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien le plantearon que otorgue estímulos fiscales ante el inminente cierre de sus negocios por los riesgos de la propagación del virus. Ayer se confirmó otro caso de coronavirus en Culiacán: se trata de una mujer, por lo que hay que estar alerta.

Que no hay manera. En Mazatlán, el sector hotelero adelanta vísperas, y, en una reunión emergente por la alerta sanitaria del coronavirus, algunos empresarios ya le preguntaron al alcalde Luis Guillermo Benítez si habrá la posibilidad de condonar el pago de impuestos. El munícipe respondió que el Ayuntamiento no se encuentra en condiciones de exentar las contribuciones a los contribuyentes, pero sí de flexibilizar el pago. El llamado del polémico alcalde fue a hacer un esfuerzo por mantener los empleos en medio de la crisis sanitaria y los efectos que esta pudiera traer a la actividad turística de la entidad.

Rijoso. El subsecretario de Agricultura del Gobierno estatal, Jesús Rigoberto Mejía Samaniego, estuvo ayer de «apagafuegos» en El Carrizo: logró que los productores de trigo no bloquearan la carretera internacional, como hicieron dos días antes para exigir el pago del apoyo del complemento de la producción del ciclo pasado. Es el apoyo del Gobierno federal del grano, que, para acabarla de amolar, el dueño de Multigranos, Carlos Ramírez, no se los ha pagado tras diseñar un plan para defraudarlos. O sea, traen el santo volteado, pero aun así les queda nobleza y tolerancia para darle un voto de confianza al funcionario del Gobierno quirinista para que gestione el pago del complemento ante el Gobierno federal. Sin embargo, dicen que el presidente del Comité Municipal Campesino número 17, Aristeo Verdugo, y el dirigente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández, no van a poder sostener mucho la paciencia propia y de los productores, que están nomás que tientan para tomar acciones radicales.

Espaldarazo. Al ser cuestionado sobre el ingreso de Humberto Villasana Falcón a su gabinete, ayer, el gobernador justificó que los equipos tienen que enriquecerse y fortalecerse, y hasta solicitó no ver cosas que no son, pues si el funcionario que ahora figura en la Dirección de Atención a Instancias Fiscalizadoras, decisión que, por cierto —dijo—, fue tomada por el secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega, laboró en la Administración pasada, «que si estuvo con uno u otro, pudo haber estado con veinte más, pero lo que cuenta es su capacidad», expresó, para luego soltar la cita bíblica: «Por sus frutos los conocerás, así dice incluso la Biblia». Lo que se ve en esta acción es mucha confianza por parte del gobernador, y si es por capacidad, seguro eso se verá reflejado en el actuar del funcionario.

El llamado. Guadalupe Iribe Gascón, diputada de la Comisión de Salud y Asistencia Social en el Congreso del Estado de Sinaloa, lanzó un llamado en su cuenta de redes sociales para que se acerquen aquellos trabajadores del área del sector de la salud que quedaron fuera de la compensación para la mejora salarial del 2019. Esta invitación a buscar a los miembros de la comisión en el Congreso de Sinaloa ha movido y alegrado a más de alguno, debido a que con esto prometen incluirlo en la gestión que se pretende realizar para el 2020. Lo que se habla es que en poco tiempo más de algunos miembros del área estarán buscando este acercamiento para ser considerados en estos beneficios.