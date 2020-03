Tercer Piso

Sin dar resultados. Aunque se tenía gran expectativa en los drones adquiridos al inicio de esta Administración, pareciera que los mismos no han dado resultados, y muestra de ello es que no detectan a los comandos armados que circulan a cualquier hora del día en diversos sectores de esta ciudad capital ni en otros municipios. Ninguno de los jefes policiales habla de estos artefactos, que costaron 75 millones de pesos, y todo indica que esperan que los sinaloenses los olviden. Hay quienes aseguran que los mismos están embodegados, pero hay otros que dicen que sí los vuelan. Si el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel le apuesta a la transparencia, sería buena iniciativa que permitiera a Cristóbal Castañeda Camarillo dar la información sobre cuántas personas han sido detenidas y cuantos aseguramientos se han logrado gracias a estos drones; o bien, si no funciona, que también se diga. Es inconcebible que teniendo este tipo de tecnología no cesen los “levantones” ni los asesinatos en el estado.

Reaparece. Desaparecido del mapa en medio de los múltiples problemas en el campo sinaloense, el coordinador general de Delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ramón Osuna Quevedo, dio señales de acercarse con los dirigentes de las organizaciones de productores. No se sabía nada de él, hasta que ahora se reunió en Los Mochis con el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, el diputado local Faustino Hernández, y con el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega. Dicen que trataron el caso del precio del maíz, entre otros asuntos que los líderes de los productores privados y sociales traían en la agenda. Muchos esperan que Osuna Quevedo deje atrás su bajo perfil y se active en favor de los productores sinaloenses y ahomense, su tierra, que les ha ido no muy bien en el Gobierno de la 4T.

Otra afectación. El sector pesquero ha pasado a ser uno de los afectados por la alerta sanitaria del COVID-19. Esto porque mientras se esperaba que la dispersión de los 40 millones de pesos para el empleo temporal iniciara apenas se cerrara la temporada de captura, el 15 de marzo, el Gobierno estatal ha decidido postergar el programa hasta el mes de abril. Eso deja más en la indefensión a los pescadores y a las trabajadoras de congeladoras, que tan solo en Mazatlán se cuenta a más de 800 personas.

Pendientes. Con todo el revuelo que ha provocado la pandemia del coronavirus, los ciudadanos que cuentan con vehículo se andan preguntando cuál va a ser la mecánica de trabajo en el área de Recaudación de Rentas, pues hay que mencionar que el Gobierno estatal anunció un programa de descuentos en calcas, que finalizaría el 31 de marzo; pero como están prohibidas las conglomeraciones de personas, pues ya no se sabe qué va a pasar. Ojalá que se extendiera el plazo o se les brindara una prórroga definitiva por aquello de que hay personas que hacen sus planeaciones de gastos, y con todo este problema se necesita una orientación.

Los descuidos. Aun cuando la autoridad municipal de Salvador Alvarado realizó la cancelación de eventos masivos, fiestas o celebraciones donde haya aglomeración de más de diez personas como medida preventiva ante el coronavirus, se les olvidó detener o establecer mediadas en los tianguis, principalmente en el Centauro del Norte, el cual es uno de los más grandes, y que funcionó durante el fin de semana, sin mayor protección ni restricción de la autoridad. Esfuerzo que sin duda deberá ser desde la conciencia de la misma ciudadanía, porque mientras el sábado tenían a los elementos de la Policía Municipal cancelando misas y fiestas en colonias, el domingo ni se dieron una vuelta por el tianguis.