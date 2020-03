Cae popularidad. La visita que Andrés Manuel López Obrador hizo a Culiacán y Badiraguato le ha generado más comentarios negativos que positivos, y sus argumentos para hacerse víctima de un complot de la mafia del poder y repartir culpas parece que cada vez le funcionan menos. Como todo gobernante, conforme avanza su periodo, su popularidad tiende a bajar, pero la de AMLO va en caída libre, y no logra detenerlo, porque sus políticas para hacerle frente a la contingencia sanitaria han sido duramente criticadas, y el tema de salud le está doliendo mucho, por ello buscó una cortina de humo para distraer la atención y dejar de recibir críticas por sus políticas de salud, y qué mejor que colgarse de la fama de Joaquín «Chapo» Guzmán. En política, nada es casualidad, y menos para llegar al presidente de México, y de inmediato el saludo de mano que hizo a la mamá de Guzmán se viralizó a nivel nacional e internacional. En cuestión de minutos dejaron de criticarlo por no haberse querido tomar la temperatura en el aeropuerto de Tijuana ni hacerse la prueba del COVID-19, y comenzaron a hablar de él por haber saludado a la mamá del Chapo. Saque usted sus propias conclusiones.

Alguien tenía que actuar. Si el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, no hace nada para detener la operatividad de lugares en los que hay un contacto grupal de personas, al menos ahí está la Coepriss, que dirige Alan Urbina. La dependencia estatal clausuró un gimnasio en el puerto que seguía en operaciones, pese a la instrucción del Gobierno del Estado para suspender actividades como medida precautoria ante la pandemia del COVID-19. También fue clausurado y será sancionado económicamente un laboratorio que realizaba pruebas para la detección de la enfermedad sin estar autorizado. Más sellos empezaron a aparecer en otros negocios del puerto.

Increíble. Mandada a hacer a modo o no, el subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social en Sinaloa, Marco Antonio Osuna Moreno, sale adelante en las preferencias para la alcaldía de Ahome en una encuesta que empezó a «socializarse». Lo burdo de la misma hace quedar mal al funcionario estatal, que parece que no tiene otra cosa mejor en qué ocuparse más que en lo que algunos consideran que ya se le convirtió en una obsesión: buscar la alcaldía. Hasta en la lista de relleno lo ponen a competir con el diputado de Morena Jesús Palestino Carrera. El problema en sí no es la falta de credibilidad. Eso no es nada. Lo peor es que muchos consideran que la encuesta es una imprudencia política en estos momentos de crisis sanitaria por el coronavirus. Es el signo de la desesperación y ambición política. La encuesta va en contra de la lógica.

Son inmunes. Al hablar del programa que están diseñando, denominado Semana Santa en Verano, ayer, la alcaldesa corrigió, para suerte de todos sus colaboradores y funcionarios, que Las Glorias, y no la gloria, por aquello de la psicosis que prevalece debido al coronavirus, los estará esperando una vez que sea superada la contingencia sanitaria. A los regidores y funcionarios les sudó la frente cuando dijo que «la gloria» les esperaría, pero de inmediato el malentendido fue corregido. Y en este mismo tema, aunque desde la semana pasada se implementó el programa Susana Distancia, ayer la recomendación no fue aplicada por los integrantes de dicha mesa de diálogo, y lo reconocieron, pues había más de treinta personas reunidas en la sala de cabildo y sentadas una tras otra. La parte cómica surgió cuando alguien estornudó, y a modo de broma todos, entre asustados y tomándolo a chiste, gritaron «¡fuera!», como medida de prevención.