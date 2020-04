El otro rostro de la pandemia. Al decretarse la emergencia sanitaria en México y extender hasta el 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales, muchos negocios han decidido cerrar, y son bastantes los casos en donde los empleados se quedaron sin sueldos porque sus patrones les dijeron que no tenían para pagarles ni para cubrir los gastos operativos en este mes, ya que no han tenido ingresos. Los empresarios lanzan un grito de auxilio a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que los apoyen con la condonación o prórroga para el pago de impuestos y declaraciones fiscales, así como aplazar el pago de servicios, pero hasta ahora han sido ignorados. El gobernador Quirino Ordaz Coppel les ofrece créditos, pero este apoyo es insuficiente, porque no tienen ingresos, y lo único que les brindan son más deudas, por lo que hacen un llamado desesperado para que en verdad les echen la mano en estos momentos tan críticos, porque además de la contingencia sanitaria, sufren de la pandemia económica.

¿Contagio en el Congreso? La alvaradense Elva Margarita Inzunza Valenzuela, diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue internada ayer en un hospital privado de Culiacán, aparentemente con los síntomas del COVID-19. En el Congreso del Estado trascendió que la legisladora está aislada en el nosocomio, estable, en espera de que le hagan la prueba para confirmar o descartar si se trata de coronavirus, lo cual le habría sido diagnosticado por médicos particulares con base en ciertos síntomas. Mientras se confirma este caso de COVID-19, Inzunza Valenzuela no acudirá a la sesión de instalación del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones ni a la sesión extraordinaria de hoy.

Aplicados. En Rosario, donde gobierna el panista Manuel Antonio Pineda, las medidas para prevenir el avance de la pandemia del coronavirus son vigiladas de manera estricta. Las corporaciones recorren el malecón para pedir que las personas se resguarden en sus casas, y además inspeccionan los negocios para sancionar a aquellos que no acatan las recomendaciones preventivas, como el de guardar la sana distancia y contar con material preventivo. Hay quejas, pero todos coinciden en que parar la pandemia es tarea de todos los ciudadanos.

Visible. El director general del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, apareció ayer con una convocatoria para tratar de contener el coronavirus, que ya está en el estado. Actuemos Sinaloa, Virus Invisible, Soluciones Visibles es el programa que el funcionario puso en marcha para la comunidad científica, estudiantes y docentes de instituciones de educación superior, de centros de investigación, de pueblos indígenas y de la sociedad. A estos los convocó a presentar propuestas para la prevención, la contención, la mitigación o la posible solución de los efectos del virus. Y le metió el nada despreciable premio de hasta 25 mil pesos a las mejores propuestas en las modalidades de Salud, Comunidad, Empresas y Educación. No faltó quien dijera que este es el gancho. Ya se sabrá de aquí al 13 de abril cuántas propuestas fueron recibidas y quiénes las hicieron, sobre todo de Ahome, municipio que quiere gobernar.

No hacen caso. En el tema del coronavirus, ayer, el director de Salud en Guasave admitió que no ha sido posible aplicar al cien por ciento las medidas preventivas, sobre todo cuando se sabe que siguen llegando al municipio personas que estaban en Estados Unidos trabajando, y a su arribo no se quedan aislados, como lo han estado indicando para prevenir posibles contagios. El funcionario dijo que hay una parte de la población que está haciendo caso omiso de las recomendaciones que se les hacen, y que aunque vengan asintomáticos, deben cumplir con todas las medidas sanitarias. Pero ¿qué se puede esperar?, si en muchas poblaciones siguen realizando actividades y saliéndose de sus casas sin temor a enfermar, a pesar de tantas recomendaciones que se están dando de parte de las autoridades de Salud.