Verdades a medias. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ha sido blanco de muchas críticas por la manera en la que él y su Gobierno han afrontado la contingencia sanitaria por el COVID-19; pero uno de los puntos más cuestionados ha sido la exposición del contagio de su hija, quien estudia en Estados Unidos, porque no ha querido responder algunos cuestionamientos que le han hecho en redes sociales, como por ejemplo la rapidez con la que fue atendida para practicarle la prueba, ya que muchos no han tenido ese privilegio y tienen que aislarse en su casa sin confirmar que tienen coronavirus, además fue dada de alta a los diez días de haberse confirmado el caso, ya que Ordaz Coppel dio el anuncio el sábado 21 de marzo, y el martes 31 del mismo mes publicó que ya estaba recuperada, acompañada de una foto con sus hijos y su esposa, todos abrazados, sin tomar la sana distancia. Siguen quedando muchas dudas, como el día en que viajó de Estados Unidos a Sinaloa: ¿en qué lo hizo?, ¿en vuelo comercial?, ¿de qué aerolínea?, ¿en vuelo privado o el de Gobierno del Estado? y ¿con cuántas personas tuvo contacto y pudo haberlos contagiado, como a su propia familia? Según el mandatario, se hicieron la prueba, y resultaron negativos, además de que nunca presentaron síntomas. Si bien dijo que le gusta hablar con la verdad y de frente, en este caso hace falta ser más claro.

Sin rumbo. El que parece estar perdido en medio de esta emergencia sanitaria por la pandemia mundial del COVID-19 es el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Desde el inicio de la contingencia ha dado una serie de declaraciones temerarias, como cuando dijo que Mazatlán no se podía sujetar a las recomendaciones que se hacen para el resto de las ciudades de la entidad, que solo han generado preocupación entre la ciudadanía al evidenciar que, a pesar de su título de químico farmacobiólogo, no sabe bien a bien cómo manejar la crisis. Ayer dijo que enviará mil 200 policías para verificar que quienes acudan a las playas de Mazatlán, durante la pausa de treinta días recomendada por el Gobierno federal, al menos lo hagan acatando la sana distancia. ¿Acaso no sería más práctico declarar cerradas las playas, como lo han hecho otros estados, como Nayarit, para evitar reuniones sociales que constituyen un riesgo de contagio?

El fondo. Más tardó en lanzar la convocatoria Actuemos Sinaloa, Virus Invisible, Soluciones Visibles, consistente en otorgar un premio de 25 mil pesos a las mejores propuestas para contener el coronavirus, que el director general del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, ser el centro de atención de sus opositores en Ahome. De por sí los dirigentes panistas y morenistas lo traen de boca en boca porque alegan que anda en abierta campaña por la alcaldía de Ahome, pues ahora con ese programa más lo chifletean. Esto porque en el fondo ven que más que recibir propuestas ciudadanas, dicen que el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, nota que es para promover su imagen con miras al 2021. Y es que es muy visible su intención, porque hasta un video subió a las redes sociales. Aseguran que Aguilar renovó su petición de que para evitar que los aspirantes al 2021 tomen ventaja deben renunciar a su cargo. Cuando menos hasta ahorita no le han hecho caso.

Puede más la necesidad. La imagen del día ayer fue la de las aglomeraciones de adultos mayores que acudían a los cajeros automáticos en la ciudad de Guasave en busca de retirar el recurso de las pensiones que les acababan de depositar, y en otra parte los pagos directos del programa de adultos mayores del Gobierno federal. La necesidad que tienen de acceder a dichos dineros los obliga a salir de sus casas, arriesgándose a cualquier contagio, no solo del coronavirus, y el gran problema es que la estrategia de pago no incluyó tampoco medidas como la sana distancia. Ojalá todos hayan regresado con bien a sus casas, y una vez ahí se resguarden junto a sus familias.

A pique. Desde hace meses que la subdelegación de Cruz Roja en la comunidad de Chinitos, en el municipio de Angostura, funciona en números rojos, y es casi un imposible ponerla a funcionar debido a que la falta de liquidez de la delegación la lleva a trabajar al día con la estación que se encuentra en la cabecera municipal. El presidente del Patronato, Melquiades Reyes Liera, asegura que se mantendrá con la subdelegación a puerta cerrada debido a que consideran que por el momento la liquidez que tienen no les permite lograr la rehabilitación para ponerlos en activo.