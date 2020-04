Caída libre. La popularidad e imagen del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, cada día cae más, como si estuviera en un tobogán, por las decisiones que ha tomado desde que inició la contingencia sanitaria. El último tramo de esta caída libre fue el plan económico que presentó el domingo para hacer frente a la emergencia provocada por el COVID-19, que no ayuda en nada al sector empresarial. López Obrador no soportó la avalancha de críticas, que ni su sistema de contención en redes sociales le funcionó, por lo que ayer por la tarde se volvió a reunir con empresarios, que le pidieron su ayuda para salir de la grave situación económica en la que se encuentran. AMLO sigue sin entender la gravedad del país, porque no solo no está ayudando a la clase empresarial, sino que está afectando a los más pobres, que se quedarán sin empleos y golpeados por la escalada de precios de alimentos y servicios.

Advertencia. Como no pudieron el domingo, los días santos de esta semana se va a saber si los elementos de la Policía Municipal de Ahome van a impedir que los judíos y sus seguidores en las comunidades indígenas celebren sus tradiciones. Por lo pronto, el director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Carlos Rodríguez Ponce, advirtió que si no hacen caso de quedarse en sus casas, hasta los va a arrestar. Muchos dicen por adelantado que cárcel le va a faltar al jefe policial, porque los judíos, alentados por los líderes indígenas disidentes, están dispuestos a seguir con sus tradiciones, pese a la contingencia del coronavirus. El juicio a priori de algunos es porque los judíos de San Miguel ya le tomaron la medida a los policías y sus mandos en virtud de que el domingo realizaron sus rituales, pese a que los preventivos fueron apoyados por los elementos de la Guardia Nacional. Incluso, lo hicieron mofándose de estos. No falta quienes recomienden que de aquí a mañana alguien del Gobierno municipal entre en pláticas con los judíos y sus líderes para que no haya un desaguisado.

Aprovecha la recta. El exalcalde Fernando Pucheta Sánchez mantiene mucha actividad en Facebook, con miras a reforzar su postura como el posible candidato del PRI a la presidencia municipal de Mazatlán. Ahora, Pucheta se ha lanzado —con médico y todo— a dar consejos en contra del coronavirus a la ciudadanía. El dicho de que las crisis siempre traen oportunidades parecer ser algo que Fernando Pucheta entiende muy bien. El actual alcalde también difundió sus actividades entregando apoyos emergentes a familias, pues —dijo— 25 mil personas se han quedado sin empleo en Mazatlán. La lucha en redes luego podría estar en las urnas.

Inmunes. Y hablando de los que no obedecen las indicaciones, pareciera que la gente se cree inmune al COVID-19 al no hacer caso de no salir y mantenerse en sus casas. Por ejemplo, el pasado fin de semana se vio cómo muchas personas asistían a peleas de gallos, careadas de voleibol y cabalgatas, y todavía lo presumían en sus redes sociales. Aunque la Secretaría de Salud no ha afirmado que en esta zona de Guasave se haya registrado un solo caso confirmado, la llegada de personas del extranjero no ha tenido ni la movilidad de otras que podrían contagiarse al no mantener la sana distancia ni otras medidas de prevención que se han indicado. Ojalá no tenga que ocurrir una desgracia para que les dé miedo y por fin se queden en casa.

Prevenidos. Aprovechando la ausencia de turistas en la sindicatura de Surutato, en el municipio de Badiraguato, la Comisaría y Turismo se encuentran trabajando para cuando el periodo de la cuarentena concluya estén más que listos para recibir a los vacacionistas, por ello el comisario ejidal Ismael Ortiz López ha hecho la petición a la alcaldesa Lorena Pérez Olivas para que no baje la guardia y gestione un recurso que permita tener energía eléctrica en la tirolesa con la finalidad de poner en acción esta parte, además de un restaurante que ya se tiene en el lugar. Hay insistencia para aprovechar el tiempo y les otorgue el recurso para concluir esta obra de energía eléctrica.