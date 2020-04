Crisis en tiempos del COVID-19. El sistema de salud en México viene arrastrando una crisis financiera desde hace varios años, que se agudizó con el cambio de políticas del Gobierno federal, luego vino la desaparición del Seguro Popular y el nacimiento del Insabi, y los problemas incrementaron: el desabasto de medicamentos e insumos fue mayor, y se generó mucha incertidumbre laboral y en la población que era derechohabiente, y el coronavirus vino a rematar esta crisis. La infraestructura hospitalaria y personal médico es insuficiente para atender a tantos casos confirmados y sospechosos de COVID-19. Los nosocomios no cuentan con insumos, medicamentos ni equipo de protección necesarios para afrontar esta pandemia; y el burocratismo del Gobierno federal en las compras consolidadas vienen a afectar más la difícil situación que enfrentan a diario médicos y enfermeras.

Los efectos. El senador priista Mario Zamora Gastélum no deja pasar una con la intención o no de caer bien a los sinaloenses en su proyecto por la gubernatura. Y en esta ocasión parece que está teniendo eco entre la clase empresarial y los trabajadores al cuestionar el informe de los primeros tres meses del año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la frase popular de que López Obrador «no hizo equipo», Zamora Gastélum resume el sentido del informe en el que no aparecen las demandas del sector empresarial para lograr que sus negocios sobrevivan y mantener las fuentes de empleo en la contingencia por la que se atraviesa a causa del coronavirus. Muchos dicen que el senador priista está haciendo los cálculos de que si los empresarios no logran resistir la crisis que se avecina y miles pierden su fuente de trabajo, el problema se lo endosarán a López Obrador y a Morena con el efecto político para el 2021. ¿Apoco no?

Sobre aviso. Muchos se llamaron sorprendidos por la nueva clausura que ejerció la Administración municipal morenista, que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres. Habría que mencionar en su descargo que hubo avisos de la medida drástica. Tan solo en la última sesión de cabildo, el polémico Químico Benítez anunció que preparaban acciones legales contra la empresa concesionante del recinto deportivo porque esta no había cumplido los acuerdos financieros. Habrá que reconocer también que está vez el Gobierno no esperó el inicio de la temporada de beisbol (este año arrancará en septiembre) para iniciar acciones, como cuando le cortó el suministro de agua potable al estadio al descubrir varias tomas clandestinas.

Caso omiso. Falta que las autoridades sean más enérgicas, o de plano ni amenazándolos de que van a ser sancionados o tendrán consecuencias mayores se van a limitar a cerrar sus establecimientos. A pesar del llamado que les hizo el gobernador del estado el lunes de que fueran cerrados los centros y las plazas comerciales, ayer se veía que poco caso le hicieron, pues en Guasave permanecían abiertas al público las plazas y los locales que en ellos se encuentran. Mientras tanto, la población realizaba sus actividades con normalidad, lo que resulta un problema ante el masivo número de casos que se siguen detectando por parte de las autoridades, y aquí simplemente pareciera que no les interesa cuidar su salud.

Esta propuesta es mía. Al menos eso no ha dicho el diputado local Fernando García Hernández, quien sigue sin sumarse a las acciones de prevención y de gestión financiera. Los municipios del distrito que representa en su legislatura no han sabido de qué se trata la ayuda que pudiera brindar porque aseguran que ni se ha preocupado, menos de buscar a los alcaldes de Angostura, Salvador Alvarado, Navolato y Culiacán. Toda una incredulidad de su parte del tema o de plano prefiere evadir parte de la responsabilidad de gestionar en bien de su gente.