Resistencia. La relación entre Andrés Manuel López Obrador y gran parte del sector empresarial nunca ha sido buena, y en diferentes momentos en la última década ha sido muy ríspida. Los dirigentes de las organizaciones empresariales han criticado las políticas económicas del presidente de la república, pero la pandemia del COVID-19 ha venido a incrementar esas diferencias y desencuentros por la falta de apoyos al sector empresarial, que ha sido muy golpeado durante la contingencia sanitaria, porque muchos negocios han tenido que cerrar y despedir a trabajadores, que hasta el momento suman más de 346 mil puestos de trabajos perdidos. El presidente, lejos de buscar un consenso, decide la confrontación y su discurso de odio contra los empresarios que siempre ha utilizado, pero que ahora como primer mandatario de la nación ya no le funciona.

Ilógico. El secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Ricardo Madrid; el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes Salas; ni muchos menos el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, entendieron que el problema no son los gobernadores tradicionales para evitar que se realicen los rituales en estos días santos, y con ello contener el contagio y la propagación del coronavirus en las comunidades indígenas. El detalle está en los líderes indígenas disidentes y en los judíos, que ya dieron muestras de que no les hacen caso de suspender las celebraciones. Por eso, algunos consideran innecesaria la reunión que sostuvieron de última hora Madrid, Montes y Chapman con los gobernadores tradicionales, porque es más de lo mismo: estos y sus dirigentes, Librado Bacasegua y Reynalda Leyva, ya habían llegado al acuerdo de cancelar los eventos, pero los judíos no les hicieron caso, ni aunque les echaron los policías. Lo lógico era que los funcionarios se reunieran con los disidentes para convencerlos de los riesgos. ¿O no?

Claman ayuda. En Mazatlán, el desempleo que ha generado el cierre de hoteles, bares, casinos y recientemente centros comerciales empieza a generar desesperación entre los trabajadores. En los últimos días, más de 4 mil desempleados han acudido al ayuntamiento desde las 06:00 horas para obtener los apoyos emergentes que consisten en 400 pesos y una despensa. Ayer se dieron algunos zipizapes cuando los solicitantes vieron cómo el influyentismo, de nuevo, los estaban relegando. Esto porque, según los testimonios, algunas secretarias de la comuna salían del edificio para sacar de la fila a sus conocidos y llevarlos directamente a las oficinas de apoyo, saltándose a cientos de desempleados en espera. Así, ¿quién no se desespera?

En la pachanga. A propósito de los que no hacen caso frente a la contingencia sanitaria por el coronavirus, también contra la Dirección de Seguridad Pública en Guasave ha habido quejas de parte de ciudadanos que sí han cumplido con las medidas de prevención, pues al hacer reportes de que se está llevando a cabo alguna fiesta o reunión, dicen que simplemente los agentes preventivos no se aparecen por el lugar, y es como si nada pasara. De ser así, habría que preguntarle al director de Seguridad Pública dónde andan sus muchachos, pues no todos deben estar en los accesos a las playas evitando que la gente entre a acampar.

En crisis. Hay un severo golpe no solo de salud, sino a la situación financiera, que genera la pandemia del COVID-19 debido a que la crisis económica ya golpea de manera directa al sector agrícola, pero principalmente a los trabajadores del diario. Óscar Artemio Angulo, líder agrícola, asegura que es lamentable la situación debido a que los más pobres son los que resultan con mayor afectación debido a que se paralizó la actividad en los campos de hortalizas de la región, lo que causó la pérdida de alrededor de 3 mil empleos. Los jornaleros se quedaron sin trabajo al no permitirse la aglomeración de personas, incluso como la mayoría de los empleados del campo son provenientes del sur de México ya se regresaron a sus casas, y los jornaleros locales están sufriendo las de Caín para llevar el sustento a sus hogares, pues se quedaron sin trabajo.