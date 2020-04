Tercer Piso

Cuarentena. Los sinaloenses vivieron la Semana Santa en casa, al menos la mayoría, porque muchos tuvieron que salir a trabajar y a ganarse el sustento diario, pues, a pesar de la emergencia sanitaria y del riesgo de contagios de COVID-19, salieron a cumplir con sus obligaciones. El saldo del operativo de seguridad de esta peculiar Semana Santa fue positivo: no hubo fallecimientos en playas ni en balnearios, y uno que otro irresponsable fue desalojado de estos centros de recreo, que no quisieron hacer caso a las recomendaciones de quedarse en su casa. El sacrificio que significó cancelar las vacaciones se verá reflejado dentro de las próximas dos semanas, porque si esta estrategia funcionó, habrá sido cortada la transmisión del virus; de lo contrario, si los casos positivos y los decesos por coronavirus se continúan multiplicando, las autoridades tomarán medidas aún más extremas para las siguientes semanas. El COVID-19 no es un juego, y si no tiene necesidad de salir de casa, no lo haga, por su salud y la de su familia.

Rebelión. El problema no estuvo en las playas, en los ríos o en los centros recreativos en Ahome, sino en donde ya se preveía: en las comunidades indígenas, en donde los judíos y sus seguidores realizaron sus rituales en los días santos, pese al llamado a que se abstuvieran para no correr el riesgo de contraer y propagar el coronavirus. No les importó el operativo que realizaron elementos de las corporaciones policiales con el apoyo de la Marina y del Ejército, ya que mientras estos sitiaron San Miguel, los judíos y la gente se juntaron en otros lugares. Ahome no fue la excepción, sino que ese comportamiento también ocurrió en El Fuerte. Así es que la reunión de última hora del secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Ricardo Madrid; el coordinador de Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes; y el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, con los gobernadores tradicionales de poco sirvió. Con el resultado se confirma lo que muchos adelantaron: el tratamiento que le dieron al caso fue erróneo.

¿Le cayó el veinte? En Mazatlán, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres ha cambiado radicalmente su actitud ante la alerta sanitaria por el COVID-19. De aquellas declaraciones en sentido de que Mazatlán no tenía por qué sujetarse a las recomendaciones hechas por Gobierno del Estado, el munícipe ha pasado a las acciones estrictas. Durante las últimas horas cerró el paso vehicular al paseo Olas Altas y El Centenario para evitar que durante la noche confluyan personas que toman la emergencia como asueto. En cada mercado municipal se restringe el paso a turnos de cincuenta personas.

No me ayudes, compadre. En los últimos días, los partidos PRI y PAS en Guasave no han dejado de figurar en las redes sociales haciendo visitas a domicilio de sus potenciales electores y entregando apoyos para hacer frente a esta pandemia del coronavirus. Si bien fuera de sus intereses políticos pudiera haber una buena intención, el problema es que la gente ávida siempre de despensas y todo tipo de dádivas acepta lo que le llevan sin pensar que en dichos apoyos pudiera ir el riesgo a contagiarse de la enfermedad, por aquello de que todo lo que venga del exterior de sus domicilios tiene que ser desinfectado, pero en estos casos simplemente no piensan las cosas, y están «a la buena de Dios».

La buena obra. Los que no se anduvieron por las ramas y se sumaron a la primera propuesta que se hizo fueron los funcionarios del ayuntamiento de Salvador Alvarado, que encabeza Carlo Mario Ortiz Sánchez. Esto porque al ver la situación financiera en que se encuentran empezaron a estirar el recurso que se tiene para lograr aportar recurso y alimento a las familias de bajos recursos, por lo que además de redirigir algunos recursos que estaban destinados para actividades de este mes de abril y mayo, también soltaron una quincena, la cual donaron para compra de despensa que se estará entregando para que se pueda sobrellevar la contingencia del COVID-19.