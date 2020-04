Alguien miente. Los trabajadores de Salud de los hospitales y de la clínica del Issste, así como del Hospital General de Culiacán, se cansaron de exponer su salud y su vida ante el coronavirus por la negligencia de las autoridades federales y estatales, que no les garantizan el equipo de protección para evitar contagios de COVID-19 mientras atienen a pacientes confirmados y sospechosos de este virus. Denuncian que el equipo que les han donado lo mantienen guardado bajo llave, y de su dinero tienen que comprar su propio equipo. Lo que más les molesta es que las autoridades presumen que están preparados y tienen todo el equipo, pero en la realidad este no les llega a quienes atienden a los pacientes, que han comenzado a saturar los centros hospitalarios.

¿Solidarios? En medio de esta pandemia de COVID-19, los Gobiernos han dejado en claro con sus acciones cuáles son sus prioridades y su sensibilidad hacia los difíciles días que enfrentan los ciudadanos. Así, mientras en algunos municipios de Nayarit los ayuntamientos anuncian que no se cobrará el consumo de agua potable que se haga durante abril, en Sinaloa, ayuntamientos como el de Mazatlán solo dan descuentos del 100 por ciento en multas y recargos para que a las arcas municipales no dejen de fluir los recursos durante la emergencia.

Airado. Sin necesidad, dicen que el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, abrió otro frente en su contra: si primero fue con el de los productores de maíz y de trigo, ahora es con los líderes de los pescadores en el norte de Sinaloa. Esto porque a los primeros se les rajó cuando vio que no iba a poder cumplir su bravuconada de que les resolvería la falta de pago a sus cosechas en un abrir y cerrar de ojos, y a los segundos los tilda de bribones porque lo acusan de comportarse como semidiós, ya que no les da la cara. Montes Salas les asegura que no lo van a encontrar. De hecho, muchos califican de gris el papel que ha jugado el superdelegado en la era de la 4T, que le ha valido hasta denuncia penal del senador priista Mario Zamora Gastélum por no cumplir con los ordenamientos legales en la contingencia por el coronavirus. De hecho, a los superdelegados en el país se les está criticando porque no han aportado nada para contener el COVID-19. Dicen que en el paquete está Montes Salas.

¿Político con charola? A quién se referiría ayer la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, cuando dijo que un político hasta organizó carreras clandestinas este fin de semana. En la reunión de evaluación de operativo de Semana Santa que tuvo lugar ayer, dijo enfáticamente: «Sabemos que algunos han hecho sus carreras clandestinas. Aprovecharon, mandamos una patrulla, se vino la patrulla, y lo hicieron. Sabemos quién lo hizo, incluso se dijo que hasta estuvo un dirigente político ahí en la colonia Tierra y Libertad», pero el nombre del supuesto político simplemente se lo guardó. Además de este evento, dijo que también tienen conocimiento de que se han venido realizando careadas de voleibol y que hasta anda consiguiendo videos de todo, «porque no es posible lo que se está dando en nuestro municipio, y que dirigentes políticos estén haciendo este tipo de acciones».

Les llegó tarde. Los vecinos de la sindicatura de Surutato estaban muy molestos porque durante el fin de semana, tiempo en que se celebró la Semana Santa, se había anunciado que no iban a permitir la renta de cabañas, y resulta que hubo una gran afluencia de turistas, pese al llamado de permanecer en casa. No fue sino hasta que concluyó el periodo que la alcaldesa Lorena Pérez hizo de manera formal el cierre de todo acceso a Surutato, tanto que la misma directora de Turismo, Verónica Avilés, avaló la decisión, y dijo que desde ayer lunes no se permitirá acceso a visitantes; es más, hasta se instaló un retén antes de llegar al pueblo para que no entren, y con ello se permita proteger a la comunidad, que era quien más pedía un alto a tanto acceso de visitantes que se tuvo el fin de semana, y nadie había para controlar la sana distancia ante el problema del COVID-19.