Crisis. El sector salubridad en Sinaloa vive una de las peores crisis de las que se pueda recordar, que se agravó con la pandemia del COVID-19. No es casualidad que nuestro estado esté en el segundo lugar nacional en fallecimientos por coronavirus, solo por debajo de la Ciudad de México, que tiene millones de personas más de población, lo cual es aún más alarmante. Los hospitales sinaloenses no estaban preparados para una emergencia de esta magnitud, ni en personal ni en equipo, y a esto hay que sumarle la gran cantidad de trabajadores que, por ser considerados como población de riesgo, han sido retirados a sus casas. La Secretaría de Salud cuenta con el registro de un déficit de mil 260 trabajadores para atender la pandemia en los centros hospitalarios, así como 450 ventiladores de urgencia; pues, en caso de agravarse la situación, la infraestructura será insuficiente, que es lo que se quiere evitar con la cuarentena, aunque esta requiere ser más extrema para que se pueda detener la cadena de contagios de COVID-19.

En blanco. Al menos en los últimos dos días, el reporte sobre el comportamiento de la pandemia COVID-19 en Sinaloa que realiza el Gobierno del Estado se ha difundido con un error, y es el supuesto caso confirmado en Rosario. El director del Hospital Integral de Rosario, José David Heráldez, asegura que Rosario se mantiene libre de la pandemia, y el caso que se incluye en el reporte estatal es en realidad una persona que sí es originaria del antiguo mineral, pero que habita en otro municipio. Con todo, ya se imaginará el temor que ha generado el reporte estatal en Rosario, donde el alcalde panista Manuel Antonio Pineda ha reforzado la desinfección de la ciudad y la zona rural.

Insuficiente. Con fondo político o no, pero el presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, le puso cascabel al gato: como los números de muertos y contagiados de coronavirus en la entidad cada día suben, exigió que los Gobiernos estatal y municipales adelanten las medidas para contenerlo. Se subió en el tema cuando Sinaloa se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional de casos de COVID-19, sobre todo de fallecidos. Incluso, el exalcalde de Choix cuestionó a algunos Gobiernos municipales, como el de Culiacán, que no se les ha visto disposición de enfrentar el problema, a pesar de que ahí es el centro de la contingencia en la entidad. Sin embargo, Estrada Vega no solo cuestiona las medidas insuficientes que han implementado los Gobiernos estatal y municipales, sino que también ubica en el problema a los ciudadanos que no hacen caso de quedarse en casa. Algunos aseguran que el líder estatal del PAN quiere sacar raja política del tema, pero otros avalan su postura frente a la contingencia.

Urgencia. Los que sin el afán de ser muy exigentes expusieron la situación que guarda su actividad fueron los dirigentes de la Alianza de Transporte Urbano en Guasave, pues debido a la contingencia sanitaria, quienes prestan el servicio y los choferes que trabajan en las unidades están pasando por una situación bastante complicada que golpea directamente sus bolsillos. Hay muchas necesidades, y eso es claro; la mayoría de los sectores se están viendo muy afectados, incluso amenazados; sin embargo, el gobernador debería apoyar a los prestadores de este servicio, ya que es una actividad que está contemplada dentro de las esenciales, pero al no ser redituable de momento, lo único que están haciendo los concesionarios es invertir poco dinero en diésel, pues ni siquiera recuperan dicha inversión.

Todo color de rosa. No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza el dicho, y ayer quedó confirmado con la visita del delegado de la Profeco a Salvador Alvarado, Miguel Ángel Murillo, quien dijo que la Procuraduría Federal del Consumidor no ha recibido ninguna queja de parte de los consumidores. El detalle es que los ciudadanos de Guamúchil no tienen adónde acudir para hacer estas denuncias porque no hay oficina ni mesa receptora, promesa que tienen varios delegados que llegan y se van, y nada más no concretan para cuándo se tendrá una subdelegación en la región. Ahora bien, asegura que en su recorrido todo estaba en excelentes condiciones, y nadie reportó que los productos de la canasta básica hayan subido. ¡Qué casualidad!