Medida extrema. Como muchas personas siguen sin hacer caso a las recomendaciones de quedarse en casa, y salen sin tener algún asunto urgente que atender, principalmente al centro de la ciudad de Culiacán, donde casi todos los negocios están cerrados, el Gobierno de Culiacán decidió cerrar el primer cuadro, y a partir de ayer por la tarde no se permite el paso de peatones ni de vehículos a este sector, que es el más concurrido y donde se corre mucho riesgo de seguir propagando el virus. La Secretaría de Salud ha ampliado la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, y si la emergencia sanitaria logra ser controlada, para el mes de junio regresará todo a la normalidad, pero todo esto va a depender de que la población haga caso y se quede en su casa.

Postergación. Los ahomenses se sorprendieron de la decisión del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de postergar la entrada en vigencia de la fase tres en virtud de que los casos de contagios y muertes por coronavirus van en ascenso sin que las medidas tomadas hasta hoy hayan tenido la efectividad esperada para contener el mal. Incluso, ya están viendo que cuando no dicen una cosa, dicen otra, lo que da pie para que muchos aseguren que no están dando con bola ante el problema del COVID-19. ¿Qué esperan para tomar medidas más enérgicas para que la gente ya no salga de sus casas sin necesidad o motivo urgente? En lugar de centrarse en lo básico, López Obrador anda ocupado en la iniciativa de la revocación de mandato, lo que le ha valido críticas de todos lados. Los priistas de Ahome ya están replicando la posición del coordinador de los diputados locales en Sinaloa, Sergio Jacobo, de que eso es una imprudencia frente al problema del COVID-19.

Cerrado. En San Ignacio, el alcalde Iván Báez ordenó restringir el acceso de visitantes al municipio como medida para detener la cadena de transmisión del COVID-19. En los acceso a la cabecera municipal han sido instalados filtros sanitarios donde desinfectan las unidades, se verifica la salud de los viajantes y son identificados. De no resultar vecinos del municipio, se les pide que regresen cuando la emergencia haya terminado. Hay que resaltar que San Ignacio se mantiene libre de la pandemia.

Transparencia. A propósito de la autorización que hizo el Gobierno federal para que los municipios puedan ejercer los recursos de los programas destinados a seguridad en atención a las acciones contra el coronavirus, en este caso el Fortaseg, sería muy bueno que el Ayuntamiento de Guasave se pusiera muy en alerta y pueda comprobar todo lo ejercido en dicho tema para que posteriormente en la rendición de cuentas no salga con que están mochas. El tema podría prestarse a la sospecha, de inicio, considerando que debido a la alta demanda que tienen algunos productos, por citar los más comunes el gel antibacterial y los cubrebocas, no se les vaya a ir la mano con los gastos que metan y pretendan comprobar posteriormente, que de por sí, aun con la autorización que tuvieran desde la federación, ojalá que ese dinero no se necesite más adelante en lo que de inicio se destinó, como es el tema de la seguridad.

Un problema que sigue. El que llegó y se presentó en la Cruz Roja Guamúchil fue el regidor Romeo Gelinec Galindo, y esperó a que lo atendiera el presidente del Patronato, Jorge Luis Cervantes, para llegar a un acuerdo y ver en qué se puede ayudar a los socorristas, quienes de manera anónima le han comentado la desesperación que están viviendo entre los socorristas de paga debido a que tienen meses que no recibe sueldo. El regidor señaló que le sonó extraño que llegaran al anonimato, más cuando dicen que este es un eterno problema de la paga a tiempo de los trabajadores, por lo que se responsabilizó para revisar qué está pasando y por qué en estos momentos elementos tan importantes como los socorristas se enfrentan a no tener un recurso con qué llevar sustento a sus familias.