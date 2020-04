Resistencia. No todos los partidos políticos han estado dispuestos a donar la mitad de sus prerrogativas estatales, para que esos recursos públicos sean destinados en apoyo de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectados por la emergencia sanitaria por el coronavirus. Únicamente el Partido Sinaloense y el Revolucionario Institucional han entregado la petición formal de donación de su presupuesto al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que hará el descuento y lo transferirá a la cuenta del Gobierno del Estado. El PAN no estuvo de acuerdo con la propuesta que hizo el gobernador Quirino Ordaz Coppel, y no ha hecho el trámite; mientras que el PT prefiere apoyar por su cuenta; y Morena, que es el partido que recibe la mayor cantidad de prerrogativas, no ha emitido postura al respecto ni tampoco ha hecho la petición de donar la mitad de sus recursos.

Lo del pasado. Dicen que el senador priista sinaloense Mario Zamora Gastélum habló ayer claro y fluido en la sesión del Senado, en la que inicialmente los opositores habían amenazado con no acudir si solo tenían en la agenda el punto de la amnistía a los reos de las cárceles. Sin embargo, acudieron para fijar su postura de que se deberían ampliar los puntos de los temas más relevantes, en lo que tenían razón, y más ahora que se viene lo fuerte de la pandemia del coronavirus. Se habla de que toda iba bien, hasta que el mochitense Zamora Gastélum tiró la «chifleta» de que se creía que ahí estaban los que representaban el cambio, los que eran diferentes, y mencionó la palabra de «levantadedos». Muchos entendieron que esa era una directa o indirecta, como se quiera tomar, para los morenistas. Pero no faltó quien dijera que eso de mencionar lo de «levantadedos» no le está al senador priista porque le recordaron su pasado por el Congreso del Estado.

Precavido. En el municipio de Rosario, el alcalde Manuel Antonio Pineda, con todo y que solo tiene un caso de COVID-19, se ha puesto estricto y ha impuesto una especie de toque de queda. A partir de las 09:00 horas es arrestada cualquier persona que circule por la calle sin justificar un trabajo o necesidad urgente. Tan solo en la primera jornada fueron arrestadas diez personas por no acatar la disposición preventiva con la que la Administración panista pretende detener el avance de la pandemia del COVID-19.

Hace compromisos. El diputado federal por Guasave, Casimiro Zamora Valdez, ha andado muy activo desde la semana pasada entregando material en hospitales de la región para ayudar en la lucha contra el coronavirus, así como también repartió despensas entre las familias más necesitadas. Por otro lado, se comprometió a «adoptar» tanto al Hospital General de esta ciudad como a la clínica del Issste para gestionar directamente que no les falte nada, tanto en insumos como de personal médico, para atender a todos los pacientes que se les presenten con COVID-19. Ojalá que el legislador federal haga esto una realidad, pues ya en otras ocasiones hizo anuncios en beneficio del municipio que todavía no llegan, pero esperemos que ahora sí sea la suya.

Sin respuesta. Los trabajadores de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número 3 en la región del Évora desde la semana pasada se encuentran trabajando bajo protesta con la abatización y la concienciación de la ciudadanía debido a que aseguran que los mandan a la calle sin las medidas de protección adecuadas ante el grave problema de salud que genera el COVID-19. Juan Antonio Ruelas Rodríguez, delegado sindical de Vectores de Guamúchil, asegura que ya han mantenido reuniones con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, pero poco les ha dado respuesta, y de no concretar una solución se negarán a salir a trabajar debido a que se consideran expuestos al andar casa por casa.