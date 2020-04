Fase 3. México ha entrado en la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que significa que habrá muchos más contagios, y lamentablemente también más decesos. Desde hace algunas semanas, en busca de frenar la ola de contagios en Sinaloa, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos han aplicado estrictas medidas, y las autoridades locales se adelantaron a la fase tres, para que esta no sea tan severa como ha sido en otros países de Europa y de Sudamérica. Por el momento, las instalaciones hospitalarias han sido suficientes, y para mayo se contará con el nuevo Hospital General de Culiacán, que será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, y otros espacios que se construyen en las instituciones de salud para que haya camas y respiradores suficientes para todo. Se vienen las tres semanas más difíciles de la emergencia sanitaria en Sinaloa.

Quedan a deber. Muchos ahomenses sufrieron pena ajena por el comportamiento de los senadores sinaloenses Mario Zamora Gastélum, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro en la pasada sesión de la Cámara de Senadores. Dicen que al final en la era de la 4T no cambia nada. Por ejemplo, el priista Zamora Gastélum se comportó como lo hacían los opositores en el viejo régimen. Su mensaje fue para exhibir a los morenistas de ser «levantadedos» del presidente Andrés Manuel López Obrador, a propósito de la discusión de la Ley de Amnistía, lo que ellos hicieron durante años. Por su parte, Rocha Moya y Castro juegan ahora el papel que jugaron los priistas de actuar con base en la línea presidencial y hacer uso de la mayoría. El colmo de los desfiguros lo hizo la senadora Imelda Castro, que aseguró que no iban a liberar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal. Que alguien le recuerde que a García Luna no lo detuvo la Administración lopezobradorista, sino los Estados Unidos, en donde está arrestado. De plano. Y todo por no querer que se tocaran otros puntos en el orden del día más que la Ley de Amnistía.

A la deriva. El sector de la pesca ha quedado abandonado en medio de la pandemia del COVID-19 y los daños económicos que está generando. Sin la posibilidad de salir a pescar debido a la veda del camarón, los pescadores tampoco tienen acceso a los 40 millones de pesos del programa para el empleo temporal anunciado por el Gobierno del Estado, pues su ejercicio se ha postergado hasta mayo. Los apoyos de Bienpesca tampoco se han liberado, y las despensas que distribuye el Gobierno municipal se canalizan a las comunidades marginadas. Ayer, el mismo secretario de Pesca, Sergio Torres, urgió al Gobierno federal la liberación del programa Bienpesca para que las familias de los trabajadores del mar y las obreras de congeladoras puedan tener un respiro financiero en medio de la crisis. Habrá que ver si hay una respuesta pronta.

Primer caso. La alcaldesa de Sinaloa municipio, María Beatriz León Rubio, le ha estado insistiendo al secretario de Salud en la entidad, Efrén Encinas Torres, para que no le cuente a la región alteña los primeros dos casos positivos de COVID-19 que se les adjudicaron, pues asegura que aunque esas personas sí son originarias de ese lugar, tienen muchos años viviendo en Culiacán, y que fue en la capital donde se infectaron. La alcaldesa hace unos días publicó un video en redes sociales para insistir en que ellos no tenían casos, pero finalmente ayer se le acabó la buena racha al presentarse el primer contagiado, y para colmo de males fue su síndico procurador, quien dicen se infectó también en Culiacán en una visita que realizó. Ahora la presidenta habrá de preocuparse por que los casos no crezcan, sin importar el caso que aún le adjudican sin vivir este en el serrano municipio, pues el otro que le endilgaban ya se recuperó.

Vivales. Aprovechando que se mantiene el llamado de permanecer en casa ante la pandemia del coronavirus, los socios del Módulo de Riego 74-1 del municipio de Angostura han denunciado que han aparecido vivales que hacen uso del agua de los canales de riego sin hacer el pago correspondiente. El gerente del organismo, Jaime Ceica Camacho, dijo que ha sido una práctica constante entre los productores, que aprovechan esta situación, por lo que el anuncio es el levantamiento de una acta administrativa e incluso la denuncia oficial si es que no respetan el uso de agua que no han pagado.