Operativos. Con la declaratoria de la fase tres de la emergencia sanitaria en México por el coronavirus, el Gobierno de Culiacán ha intensificado las acciones, y aunque el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ha declarado que retirarán vehículos y motocicletas a las personas que no acaten las recomendaciones y las disposiciones oficiales de permanecer en los hogares, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dio una amplia explicación de lo que «el presidente quiso decir». Esto porque legalmente no pueden asegurar vehículos para disminuir la contingencia sanitaria, y únicamente los van a retirar aplicando las leyes y los reglamentos, pero de ser necesario, y si se observa una actitud agresiva o de resistencia, se aplicará el Bando de Policía, y podría ser sancionado el conductor y retirado el automóvil en el que viaja. El objetivo no es imponer multas a ciudadanos o propietarios de negocios no esenciales que se nieguen a cerrar, sino concientizarlos para que no salgan de sus casas, a menos de que tengan que cumplir con un trabajo o atender una necesidad esencial.

Catarsis. A muchos les había extrañado que el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, no apareciera con mensajes grabados hablando hasta por los codos en una más de sus actuaciones. Pero ya lo hizo ayer, tras la entrega de 900 mil pesos de aportación a Cruz Roja Mexicana, institución a la que le había retirado el apoyo económico de la comuna «por sus pistolas». En el mensaje distribuido como si fuera «oro molido», Chapman prácticamente rindió su segundo informe de Gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus, en el que por supuesto se echó flores hasta el cansancio con sus tonos de voz y gesticulaciones que los ahomenses ya conocen. En realidad fue mucho rollo para dar a conocer su aportación a la benemérita institución, pero quedó en evidencia él mismo. Esto porque prácticamente confesó que había retirado el apoyo económico a Cruz Roja por intereses personales y políticos propios, para los que dijo que no es el momento para hacerlo. Realizando su catarsis, el alcalde convocó a la unidad ante estos días difíciles por el COVID-19. A muy pocos conmueve ya Chapman.

Defensa. A las críticas, el alcalde de Concordia, el priista Felipe Garzón, respondió con retos. Le contamos: durante los últimos dos días, el munícipe fue criticado por ofrecer despensas de apoyo a familias de escasos recursos a razón de 50 pesos. El munícipe decía que el ayuntamiento carece de recursos para la compra de 2 mil despensas por sí solo. Las críticas no se hicieron esperar, y cuestionaban las razones por las cuales el alcalde repartió ampliamente víveres en zonas serranas, y ahora que se necesitan no hay. El munícipe identificó a los que llamó denostadores de su Gobierno: funcionarios suplentes y líderes de partidos. A ellos los retó a aportar a la causa y ceder sus prerrogativas en auxilio de los ciudadanos, a los cuales el próximo año les estarán solicitando el voto para sus candidatos. ¿Habrá respuesta?

Los culpables. Está más que justificado que los profesionales de la salud se indignen, que griten y hagan públicos los casos de violencia física y las agresiones de las que han sido objeto por parte de ciudadanos, pero lo que no se justifica es que se queden callados ante la violencia laboral de la que todos los días son objeto por parte de las instituciones que dependen del estado y de la federación. La pandemia solo vino a evidenciar los años de abandono y los enormes huecos que hay en el sistema de salud; vino a poner en claro que está muy mal que el personal no labore en condiciones dignas, vino a restregar en la cara de todos el hecho de que siempre es más útil tener hospitales en buenas condiciones que centros de espectáculos, acuarios y sitios de recreo, y esas obras millonarias que son muy atractivas, mas no indispensables. A partir de esto tienen que cambiar las leyes y quitar del manoteo de las autoridades en turno el presupuesto que es para la salud. Eso ya quedó claro.

A la espera. Con el aplazamiento del tema de la pandemia hasta finales de mayo y el anuncio de la fase 3, la esperanza de florecer el turismo de nuevo se tuvo que poner en espera, pero lo que no se puede hacer es detener a la naturaleza, y el plantío de girasoles que se había sembrado para principios de mayo sigue creciendo, pero sin la oportunidad de que pueda recibir a los turistas. El director de Turismo en Mocorito, José Norzagaray, asegura que se buscará la comercialización de la semilla u otra utilidad con el fin de que no se genere mayor pérdida y además una vez que se cumpla con el periodo de la contingencia se pretende estar listos para la promoción y el rescate del pueblo mágico de Mocorito, que ya se encontraba apenas repuntando en el turismo.