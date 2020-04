Presupuesto. El Gobierno del Estado ha empezado a resentir la pandemia por COVID-19 en sus finanzas, porque ha tenido que hacer inversiones extraordinarias para la construcción de espacios hospitalarios y la compra de equipo, insumos y medicamentos para hacerle frente a la emergencia sanitaria. De acuerdo con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, requieren de al menos mil 500 millones de pesos para enfrentar la contingencia de salud, para eso ha cancelado programas que para él no son esenciales, y tiene a varios sectores productivos que son prioritarios sin recursos que están en el Presupuesto de Egresos de la Federación; y todo porque el apoyo del Gobierno federal ha sido muy poco, porque según el mandatario estatal únicamente han llegado mil 500 cubrebocas y 200 equipos médicos. De entrada no pretende contratar créditos; pero, si no hay otra opción, lo tendrá que hacer, y tampoco quiere hacer reasignaciones presupuestales.

Si no pueden... El subsecretario de Gobierno, Joel Bouciéguez, y el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, están quedando a deber a los productores de trigo y de maíz del Valle del Carrizo y de El Fuerte. Comisionados para solucionar el problema de falta de pago de sus cosechas que los productores le entregaron hace un año al empresario Carlos Ramírez, dueño de Multigranos, es hora de que no logran que este se convenza de que no tiene otra salida más que se les salde el millonario adeudo a los trigueros y maiceros, que volvieron a movilizarse en plena emergencia sanitaria del coronavirus. Ya intentaron de nuevo sacar la producción de las bodegas, lo que no lograron, porque los policías municipales lo impidieron, y ayer tomaron la caseta de peaje de San Miguel, y se plantaron en la oficinas de la empresa. Ya hay una salida al problema, pero Ramírez se resiste a ceder en comodato por quince años las bodegas a Almer a cambio de que esta empresa les pague a los hombres del campo. Dicen que Bouciéguez y Montes tienen los mecanismos para presionar a Ramírez, pero no lo hacen. ¿Será? Lo que ya quedó claro es que Ramírez no tendrá respiro, pese a la COVID-19.

En blanco. El municipio de Concordia mantiene la atención por dos particularidades: es el único municipio del sur de Sinaloa que se mantiene libre de la pandemia de COVID-19 y el único con un Gobierno que oferta apoyos alimentarios a cambio de dinero (50 pesos). Sobre estos dos puntos, el alcalde Felipe Garzón ha expresado compromisos y justificaciones: el compromiso de mantener una vigilancia estricta en el cumplimiento de los protocolos para contener la pandemia, para la cual se ha impuesto un toque de queda que inicia a las 17:00 horas y termina a las 07:00 de la mañana del día siguiente con multas de hasta 2 mil 600 pesos para quien desacate más disposiciones. Sobre la venta de despensas, el munícipe priista asegura que ha recibido una gran demanda y el agradecimiento de los habitantes de zonas rurales y serranas, quienes valoran el esfuerzo de su Gobierno por llevar ayuda, pese a la falta de recursos. La polémica no para.

¿Con dedicatoria? El pasado miércoles, el diputado local Eleno Flores Gámez entregó 200 despensas en el Ayuntamiento de Guasave, para que desde la comuna se repartan de manera legal y directa a quienes más lo necesitan en estos tiempos. El apoyo se veía de buen ver, con bastantes productos. Hasta ahí, todo bien. El detalle es que en su discurso manifestó que se veía muy mal que los políticos no se coordinen con la alcaldesa y que entreguen solo para la foto, anteponiendo ante todo sus fines políticos. La piedra de seguro le pegó de frente a más de alguno. Por cierto, Gerardo Peñuelas, secretario de la comuna, remató el mensaje diciendo que Flores Gámez es un ejemplo, pues es el único que se ha acercado a ayudar de esta forma, coordinada con el Gobierno municipal, quien —según dijo— tiene una lista hecha con base en un censo del DIF Guasave.

En su labor y sin perder el objetivo. Segura está que quiere ser candidata a alcaldesa por Badiraguato está la diputada local Lupita Iribe Gascón, pues desde que se le puso esta idea entre ceja y ceja sus acciones la han ido develando poco a poco. Esto porque dice que a su pueblo natal no lo abandona, y mientras haya oportunidad estará siempre al pendiente y apoyando, por lo que recorrió varias comunidades para hacerles entrega de despensas y algunos equipos de protección para evitar contagios por el coronavirus. Además, fortaleció al Centro de Salud de Badiraguato y de Pericos con la donación de caretas con el fin de que tuvieran todos los implementos para brindar el servicio. Qué oportuna su labor, que se viste de caridad en tiempos donde la propaganda electoral sale sobrando.