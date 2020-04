Tercer Piso

Secreto a voces. Desde que se dieron a conocer los primeros casos de contagio por COVID-19 y, lamentablemente, llegaron los primeros decesos, en las redes sociales corrían las versiones de que la situación era más seria de lo que parecía, y que desde los Gobiernos federal y estatal no se nos estaban dando cifras reales. Los últimos acontecimientos nos llevan a pensar que algo —si no es que todo— hay de cierto en la versión, pues resulta increíble que los servicios de salud sinaloenses trajeran «traspapelada» una treintena de decesos a causa de la pandemia. Veinticuatro del viernes y nueve del sábado son fallecimientos a causa de los efectos del coronavirus, que vaya usted a saber debido a qué causas no se dieron a conocer a la opinión pública en la fecha que acaecieron, y todavía en el informe de ayer se agregaron otro del 21 y 24 de abril. Se habla de que la causa fue el retraso al subir la información a las plataformas, pero el Gobierno estatal debió haber tenido un control más estricto sobre el tema. Finalmente, no era cosa menor. Cuando el Gobierno federal daba a conocer que en Baja California habían fallecido 33 personas, el gobernador de ese estado los exhibió señalando que en realidad eran 72, y que ellos habían proporcionado la información. En el caso de Sinaloa fue a la inversa, luego de que el Gobierno federal señalara una cifra mayor a la que daban a conocer las autoridades de acá.

Aportando. Dicen que el director del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, está poniendo su granito de arena para contribuir en la lucha contra el coronavirus en el estado. En los planteles de las principales ciudades se está elaborando equipo protector de calidad para el personal médico, el de mayor riesgo. Se habla de que ya entregaron el material en casi quince nosocomios, y se está elaborando más. Se habla de que eso le valió a Angulo Castro y a su equipo un reconocimiento de parte del director general del Conalep, Enrique Ku, en la pasada junta nacional de directores de la institución educativa. Según trascendió, el modelo de Conalep Sinaloa lo van a retormar los demás planteles en la república. Y a como están las cosas, de veras que hace falta.

¿Celebración protagónica? Este sábado, el presidente municipal de Concordia, el priista Felipe Garzón, izó la bandera blanca en la plaza principal de la cabecera municipal como territorio libre de la pandemia por COVID-19. Pero ¿acaso el alcalde no se está adelantando? ¿No está incurriendo en algún acto de protagonismo? Esto porque tampoco se trata de que le deseemos el mal a nadie ni que no celebremos que los concordenses se mantengan limpios del COVID-19, pero la fase 3 de la alerta sanitaria apenas inició, hace seis días, y el periodo de confinamiento termina hasta el 30 de mayo, según las estimaciones más alentadoras de la Secretaría de Salud, y en ese lapso todo puede pasar.

Desesperación. Los que de plano en muchos de los casos han sentido que no encuentran la puerta son los padres de familia, quienes están fungiendo como auxiliares de los profesores ahora que las clases se toman en línea desde los hogares debido a la contingencia ocasionada por el coronavirus. Con esta situación, los tutores han confirmado y reafirmado que para ser docente se requiere de mucha vocación y de capacidad, ya que no es fácil lidiar con niños y hacerlos aprender. Ojalá esto sirva para que también se valore más a quienes se dedican a tan noble profesión.

La rifita. En plena pandemia por COVID-19, el diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela no podía dejar pasar su «chenelada», y como medio de apoyo mandó a hacer una serie de boletos para la rifa de una camioneta Ford Bronco de edición limitada modelo 86, con la que dice que ayudará a la gente que tenga un apuro económico debido a la falta de un empleo. La idea es que, quien quiera hacerse de un dinerito, vaya por boletos, los venda, y se quede con lo vendido para el pago de sus necesidades. En los boletos que ya andan en circulación se lee que el amigo Chenel apoya a la gente con necesidades y que el sorteo se llevará a cabo con la Lotería Nacional el mero Día del Padre: el 19 de junio.