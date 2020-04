Más quejas. El pasado jueves, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio salida a varios camiones con insumos de protección y médicos para los hospitales de los 18 municipios, y al día siguiente el Gobierno del Estado informó que todo había llegado a su destino. Sin embargo, durante el fin de semana volvieron a surgir quejas del personal médico, porque no cuenta con el equipo de protección para atender a pacientes con COVID-19. Algo muy grave está pasando en los hospitales de Salud Pública, que estos insumos no llegan a los trabajadores que arriesgan sus vidas para hacer frente a esta contingencia. ¿Es problema de los directores?, ¿Por qué hay médicos y enfermeras sin protección? Es urgente que alguien haga una revisión interna para saber en dónde queda todo lo que se ha entregado.

¿Quién le entra? En Concordia, donde el alcalde priista Felipe Garzón izó ya la bandera blanca como zona libre de la pandemia COVID-19, el ambiente político sigue tenso. A las acusaciones de que el ayuntamiento está luchando con el programa de alimentación en el que los beneficiarios deben pagar 50 pesos, Garzón ha respondido a un reto directo. «Si me demuestran que hay una irregularidad en el programa, yo de mi bolsa pago las 2 mil despensas; pero si no pueden demostrarlo, pagarán ustedes las despensas», propuso a uno de sus críticos. Hay que resaltar que no hubo respuesta. Concordia es el único municipio del sur de Sinaloa sin un solo caso de COVID-19.

Una papa caliente. El problema de retraso en el apoyo mensual a los gobernadores tradicionales en el norte de Sinaloa parece que le va a causar inestabilidad al secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Ricardo Madrid. Ya hay versiones de que en el sector indígena se van a movilizar para moverle el tapete a Madrid, quien es al menos que le conviene tenerlos en contra, porque eso puede afectar sus aspiraciones para el 2021. Con intención o no, con el hecho de retención de esos recursos a los gobernadores, al secretario se le está formando una imagen de rencoroso, porque esto algunos lo adjudican al hecho de que no le hicieron caso para que no realizaran las fiestas tradicionales en Semana Santa. El detalle es que no tanto los líderes indígenas cooptados son los de la iniciativa, sino que el ala contraria a estos quiere agitar el agua a Madrid, porque no les ha llevado apoyo en esta contingencia por COVID-19.

Entre confusiones y discriminación. Además del viacrucis médico que están viviendo los familiares de pacientes que son sospechosos o incluso casos confirmados de COVID-19, esta es la otra parte que es igual o incluso más difícil de sobrellevar: se trata de la crítica social y del escrutinio público del que son objeto las familias. Hay comunidades donde los familiares de los enfermos han reportado que han sufrido ataques o han sido víctimas de chismes y bloqueo social, por ello las autoridades de Salud justifican el hecho de que en muchas ocasiones no se quiera dar mayor información respecto a los casos confirmados. Por otra parte, se han vuelto cada vez más comunes los rumores que señalan que algunas personas son portadoras del virus, cuando eso ni siquiera es información confirmada.

Serán peras o manzanas. Aun cuando la cosecha de cebolla ya ha sido levantada, y Angostura tiene en la comunidad de Chinitos al pueblo con mayor producción y calidad de este producto, el síndico Josué Israel Martínez Castro dijo que no tuvo miramientos con unas personas que dijeron iban a hacer una negociación con los productores y que venían de Nueva York, Estados Unidos, porque primero era la salud. Así que por lo pronto les negó el acceso debido a los filtros que se instalaron en los 16 puntos en el municipio de Angostura como medida de protección de la COVID-19, así que por la medida la búsqueda de cebolla para la comercialización deberá esperar a que pase la pandemia.