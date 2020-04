Avanza. Conforme avanzan los días en esta emergencia sanitaria, el coronavirus avanza por todo el estado y se dispersa por los municipios, a pesar de las acciones preventivas que se han puesto en marcha, como la sana distancia, el cierre de negocios no esenciales, la ley seca y los filtros sanitarios. Los casos se multiplican, y los espacios en los hospitales cada vez son menos para atender a los pacientes con COVID-19, en donde el IMSS encabeza la lista con más casos atendidos y defunciones en la entidad, con casi la mitad de los pacientes. Las autoridades de Salud en la entidad han advertido que en esta fase 3 habrá saturación en los hospitales, y se espera lo peor de la pandemia en el mes de mayo, de ahí la importancia de quedarse en casa.

Clamor. Al alcalde de Rosario, el panista Manuel Antonio Pineda, se le está calentando la plaza. Los comuneros de la zona serrana bloquearon el camino que comunica a trece pueblos por temor a la pandemia por COVID-19. Reclaman, además, atención por parte del ayuntamiento para los habitantes de la zona, pues no han recibido apoyos emergentes como se están distribuyendo en otros sitios del municipio. La buena noticia es que hubo un entendimiento con las autoridades de Seguridad, y habrá en el lugar la presencia de elementos de la Marina para evitar cualquier acto de violencia. El temor de los comuneros a la enfermedad es grande, y no quieren perder la vida de niños y ancianos, los cuales son muchos en esos pueblos.

Presente. No solo se pone en la primera línea de combate contra el coronavirus en Culiacán al participar en las brigadas de desinfección en las colonias más golpeadas, sino que el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, no deja pasar la oportunidad de ayudar a los ahomenses que requieren el apoyo. Eso salió a relucir ayer en el acto de entrega de despensas a los choferes del transporte público, que viven una situación desesperante por la falta de ingresos al reducirse el servicio ante la disminución de la movilidad de la sociedad. Incluso, ya se han manifestado. Las despensas fueron entregadas por Sedeso y Vialidad y Transportes, acatando una instrucción del gobernador Quirino Ordaz. En su mensaje, el director de esta última dependencia, Feliciano Valle, reveló que el apoyo a los choferes se logró gracias a la gestión del exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave. Este no estuvo para la foto, pero, pese a su ausencia, dejó con los «ojos cuadrados» a varios.

Crisis sin fin. Menudo problema el que tiene la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con la nada agradable deuda que mantiene con la CFE, ya que recientemente les hizo llegar el cobro de 14 millones de pesos que se les han acumulado en pago. De sobra está decir que de momento ni a corto plazo van a poder hacer frente a dicha solicitud de pago, por aquello de que no les alcanzan las duras para pagar las maduras, y mucho menos ahora que se les vino abajo el ingreso de recursos debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Sin duda que en el tema tendrán que entrar al quite las autoridades municipales con gestiones ante el estado o el propio Gobierno federal; de lo contrario, no habrá recurso que les alcance para cubrir tan elevada cantidad.

Reacción demasiado tarde. Mucho se quejaron los habitantes de la sierra de Badiraguato de que en plena Semana Santa se permitiera el arribo de visitantes que recorrieron la zona sin mayor control ni retén de las autoridades municipales, por lo que reclamaban tanto a la directora de Turismo, Verónica Avilés, como a la alcaldesa Lorena Pérez, la mano tan blanca que tuvieron con el arribo de turistas en plena Semana Santa, y con la pandemia por COVID-19 encima. Tanto ha sido esta situación, que ahora ha generado un alto porcentaje de contagios, considerando las distancias y los poblados con menor número de población, por lo que son ahora los mismos ciudadanos los que se han puesto manos a la obra y a sumar acciones, como la de desinfección en las entrada de los pueblos para contrarrestar el número de contagios que ya se tienen.