Curva alta. Sinaloa entró al momento más álgido de la pandemia del coronavirus, donde la curva de contagios ha alcanzado su máximo, ya que en los últimos cuatro días se han confirmado más de ochenta casos por día, y las autoridades de Salud estiman que en un par de semanas esto comience a bajar, y poco a poco salir de esta emergencia sanitaria. Hasta ayer, la infraestructura hospitalaria todavía era suficiente para atender a los pacientes con problemas respiratorios causados por COVID-19, mientras se comienzan a habilitar nuevos espacios en espera de la llegada de más equipos para echarlos a andar. La inversión que se ha hecho en Sinaloa en materia de salud ha sido grande, incluso se han sacrificado otros programas presupuestados para canalizar todos los recursos a combatir el virus.

Desesperación. Dicen que, desesperado porque se quedó sin reflectores, el subsecretario de Planeación y Vinculación Social de la Secretaría de Desarrollo Social, Marco Antonio Osuna Moreno, puso en marcha una campaña de posicionamiento con mal tino, lo que no le abona en nada a lo que se convirtió una obsesión de su parte por la alcaldía de Ahome. Sus allegados han difundido las expresiones que hizo el exgobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones, que lo pintó como un «santo» cuando Osuna Moreno buscaba ser diputado local. O sea, sin nada en la «buchaca», el subsecretario está haciendo uso del pasado, pero las reacciones no fueron nada favorables, porque no son pocos los que no ven bien a Beltrones, que representa lo más oscuro del priismo. Sin las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa, las cuales se suspendieron por el problema del coronavirus, Osuna Moreno se quedó sin escaparate, y con tiempo para recurrir al pasado para mantener vivas sus ilusiones.

Siguen limpios. Algo se está haciendo bien en Concordia, que en la etapa intensa de contagios por la pandemia de COVID-19 se mantiene como el único municipio del sur de Sinaloa libre de casos confirmados de esa enfermedad. El alcalde Felipe Garzón ha respondido con hechos a las críticas que le llovieron en semanas anteriores por una supuesta permisividad en los operativos preventivos. El municipio mantiene los filtros sanitarios desde los límites con Durango hasta las proximidades con Mazatlán. Para tranquilidad de los concordenses, la bandera blanca sigue ondeando en la plaza principal de ese municipio.

Encontronazo. Muy a su estilo, la que hizo fuertes declaraciones ayer fue la alcaldesa Aurelia Leal, al decirle en público a la jefa de la Jurisdicción Sanitaria N.o 2, dependiente de la Secretaría de Salud en el estado, que no le agreguen a Guasave casos de coronavirus que no le corresponden. «Que nos apoyen en eso, que todos coludos o todos rabones, que se maneje en la misma línea a todos los municipios, porque a Guasave nada más se le está dando un trato especial en sumarle todos los casos, y a los demás municipios se les están restando», enfatizó. Para lo cual, la aludida, Silvia María Preciado, tomó el micrófono, y le dijo que las matemáticas en vigilancia epidemiológica son exactas, y muchas veces no agradan, pero que tarde que temprano se ve si son ocultados o no los datos, que una vez actualizada la plataforma que están alimentando los casos diarios se registrarán en la zona donde corresponden.

Las medidas. Luego de que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura se las ha visto muy negras para completar incluso el pago del servicio de energía eléctrica, aseguran que ya no habrá más flexibilidad con los deudores. El detalle es que estuvieron a punto de que les corte el servicio la CFE, y antes de que llegue el otro cobro pondrán acciones que permitan sancionar a derrochadores, a no permitir que siga creciendo la lista de morosos, y, de ser posible, aplicarán cortes, con la finalidad de que actúe la sociedad y apoye con el pago. Ricardo Angulo García, gerente de la Jumapaang, ha acordado junto con todos los miembros del consejo no permitir que se sigan elevando los costos de producción mientras no se paga el servicio, y además la derrochan, por lo que las sanciones iniciarán este mes.