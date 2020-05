Contagios. Ante la ola de contagios de coronavirus que hay en el Gobierno del Estado, los trabajadores tienen miedo de seguir acudiendo a sus centros de trabajo, ante la confirmación de 24 funcionarios que resultaron positivos a la prueba de COVID-19 y la primera defunción de un sindicalizado, quien laboraba en Recaudación de Rentas, y varios más con síntomas, esperando los resultados de las pruebas a las que se sometieron. Gabriel Ballardo Valdez, dirigente del Stase, ha sido muy crítico contra el Gobierno estatal, porque tiene a muchos trabajadores en oficinas, cuando pueden hacer su trabajo desde casa, y además hay áreas que no son esenciales y que se mantienen en funcionamiento. Sinaloa está en la etapa más crítica de la pandemia, y en las próximas dos semanas habrá muchos más contagios y muertes por este virus, con todo y las medidas preventivas que han sido implementadas.

Contras. Una bandera blanca sigue ondeando en la plaza principal de Concordia como símbolo de territorio libre de la pandemia de coronavirus, al ser el único municipio del sur del estado sin ningún caso confirmado. Pero eso no significa que haya paz entre las corrientes políticas. Apenas celebró el alcalde, el priista Felipe Garzón, ese logro sanitario que da tranquilidad a los concordenses, hubo «voces» que se elevaron para responder desde las redes sociales que ese no era logro del munícipe, sino de todos los habitantes del municipio, quienes han acatado las recomendaciones y las disposiciones de las autoridades de Salud para coartar el paso a la enfermedad. Todo augura una intensa guerra política para el próximo año electoral, pues algunos de esas voces provienen de las mismas filas del PRI.

Cabo suelto. ¿Qué no pueden los elementos preventivos y de Protección Civil de Ahome poner orden en las filas que se hacen en los bancos? Muchos dicen que sí, pero no saben el motivo por el cuál no lo hacen, lo que puede ser un factor de contagio y propagación del coronavirus, en virtud de que muchos no guardan la distancia ni toman alguna medida de protección. El Gobierno del alcalde Guillermo «Billy» Chapman tiene suelta esta parte después de que ya apretó a los propietarios de los negocios que no hacen caso a las disposiciones tomadas en la lucha contra la COVID-19. Por ejemplo, ya incluso detuvieron al dueño de una marisquería que violó los sellos de clausura para reabrir de nueva cuenta. Además, ya fueron tomadas medidas para el 10 de mayo en pastelerías, pizzerías y otros negocios, lo que a Chapman y a su equipo se les había pasado hacer, pese a que se las dan de iluminados. La preocupación de los ciudadanos ahora es lo que se registra en los bancos.

Preocupación. En el tema económico, los que no ven la puerta son los empresarios en Guasave, en específico los del ramo restaurantero, pues mientras que en otros años para estas fechas se preparaban para su mejor día de ventas por el Día de la Madre, esta vez simplemente el coronavirus les arruinó todo. Esto no es para menos, considerando que como negocio registrado ante Hacienda mantienen vigentes sus contribuciones, pago de sueldos y prestaciones a empleados, y en algunos casos pago de alquiler de locales y de servicios, como agua y energía eléctrica. Aunque se diseña una estrategia de venta donde puedan ser evitadas las aglomeraciones, simplemente no será la misma, y lo que más se desea es que no haya un descontrol, como el ocurrido en la pasada celebración del Día del Niño.

Más vale a tiempo. Luego de las aglomeraciones generadas en los centros de los municipios del Évora, el Comité Regional de Salud reforzó las medidas para evitar que la población siga saliendo de sus casas con motivo de la celebración del Día de la Madre, acciones que siguen siendo preventivas, las cuales tomaron las autoridades municipales, por lo que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez aseguró que el recorrido de las corporaciones policiales se mantendrá incluso desde días antes a la celebración, debido a que la curva de mayor contagio se encuentra en esta fecha. Sin duda, es una estrategia que busca reducir el número de personas en la calle, pero mientras no haya una sanción que obligue a permanecer en casa, la población seguirá haciendo caso omiso.