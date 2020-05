Restricciones. Las medidas implementadas para este fin de semana para evitar aglomeraciones en restaurantes, pastelerías y establecimientos de alimentos preparados no tienen muy contentos a los restauranteros, y aunque ya se preparan para acatar las disposiciones implementadas por la Secretaría de Salud, representa un gran reto para ellos, porque tendrán que invertir más en las entregas a domicilio, lo que les generará pérdidas hasta de un 60 por ciento, por el costo que implica el gasto en gasolina y en personal repartidor. Los restauranteros se reunieron el viernes con el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, con quien habían acordado que se mantendría el servicio de ordene y recoja, pero sin que los clientes se bajen de su vehículo, para evitar filas afuera de los restaurantes. Pero esto fue modificado por la Secretaría de Salud, que giró instrucciones para los 18 municipios. José Miguel Taniyama, dirigente de Canirac en Sinaloa, pidió a las autoridades de Salud reconsiderar esta decisión. Será un fin de semana caótico en el servicio a domicilio.

Molestia. El secretario de Salud en el estado, Efrén Encinas, reportó que Mazatlán es la ciudad con mayor número de casos de COVID-19 (76), solo después de Culiacán, donde se concentra la mayor cantidad de casos comprobados y muertes. El reporte no le gustó al alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres, quien a diario presume el gran esfuerzo que hace su equipo para prevenir el avance de la pandemia. Considera que la cifra no refleja la realidad, y se debería reportar la incidencia tomando en cuenta el factor per cápita; es decir, con base en el número de pobladores. De esa manera se darían cuenta de que en otros municipios del norte del estado, como Ahome, que podrá tener menos casos, en relación con su número de habitantes, la incidencia es mayor.

El llamado. Desde Ahome, el segundo municipio con más casos de COVID-19 en Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel volvió a llamar a los sinaloenses a quedarse en casa y a tomar todas las medidas preventivas para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Esto lo hizo en la supervisión de la instalación de una extensión del Hospital General de Los Mochis, en la que serán atendidos exclusivamente los pacientes graves de la COVID-19. Ordaz Coppel, acompañado de su secretario de Salud, Efrén Encinas, machacó el mensaje en la etapa más difícil de la lucha contra el virus, y en vísperas del 10 de mayo, Día de la Madre. No se quiere que la conducta relajada del Día del Niño se vuelva a repetir, porque se estaría perdiendo todo lo ganado. El que apareció en el evento fue el alcalde Guillermo «Billy» Chapman, que gobierna a control remoto. No desaprovechó el momento para su actuación. Como que ya le hacía falta.

Inconformidad. En el municipio de Guasave, varios representantes agrícolas han mostrado su inconformidad contra el Gobierno federal debido a que, de última hora, «les cambió la pichada», y sacó sus propias reglas de operación para el esquema de comercialización del maíz, que nada tiene que ver con el compromiso que según ya habían pactado semanas atrás. Uno de los inconformes —que dicen que se fue en contra del presidente de la república— es Alejandro Cervantes Sotelo, quien —hay que decirlo— debe estar muy molesto, pues él es de los que estuvo a su favor durante su campaña, y no esperaba que les diera la espalda a los productores sinaloenses. De esta manera, seguramente próximamente habrá noticias en el sector agrícola, aunque en estas condiciones lo que menos se necesita son manifestaciones, y menos de los hombres del campo, pues pudieran estar en riesgo de enfermarse.

Otra vez en donde mismo. Cada año se habla de acciones y de sanciones respecto a la quema de soca. Es tanto, que hasta cada alcalde de los municipios del Évora se ha sumado como presidente de los Comités contra la Quema de la Soca, y sesionan unas cuantas veces al año para tomar acuerdos, que, sin duda, son palabras que se las lleva el viento, porque en cada temporada de trilla los productores dejan libres los campos y se aparece el eterno problema de la quema de soca, contaminando no solo la tierra, sino además el aire. Pero no solo eso, sino que generan un desgaste financiero al Cuerpo de Bomberos, que acude diariamente a apagar estos incendios. Mientras la presidencia municipal de Angostura, que encabeza Aglaeé Montoya Martínez, no realice sanciones que dejen un escarmiento, esta historia se volverá a repetir.