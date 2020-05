Bromas. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se volvió a convertir en tendencia en redes sociales, pero no por su «destacada» actuación ni por sus decisiones para detener la cadena de contagio del coronavirus en la capital del estado, sino por una broma que le hicieron al marcarle a su teléfono celular para comprarle cerveza, ya que al parecer su número fue compartido en grupos de WhatsApp diciendo que en ese número vendían bebidas embriagantes. Una de estas llamadas fue grabada y difundida masivamente para burlarse del alcalde, lo que es una falta de respeto a su autoridad, aunque esto ya se ha vuelto recurrente con él, y en esta pandemia no se ha escapado. Pero según sus allegados, esto forma parte de su popularidad, que Estrada Ferreiro disfruta y hasta se divierte. Por lo pronto, ha tenido que cambiar de número de teléfono, porque son muchas las llamadas que habrá recibido para pedirle cerveza.

Hablando en plata. Negro panorama visualizan algunos del comportamiento que van a tener los ciudadanos ahomenses el 10 de mayo, Día de la Madre, como también de los dueños de los negocios. Esto porque parece que va a prevalecer la irresponsabilidad y el apetito de la economía que el interés de prevenir el contagio del coronavirus, pues ya hay presión de los restauranteros para que les permitan dar el servicio de que la gente pase por el pedido y no solo llevar a domicilio; además de los músicos de trabajar dando serenatas, lo que está prohibido, entre otros sectores que pretenden relajar las medidas para dar la batalla contra la COVID-19, como ocurrió el pasado Día del Niño. El Gobierno del alcalde Guillermo «Billy» Chapman endureció su actuar después del 30 de abril, pero ya se sabrá si será rebasado o no el 10 de mayo por la euforia que provoca el Día de la Madre.

¿Pa cuándo? El ejercicio de una bolsa de 40 millones de pesos para el Programa Empleo Temporal se sigue postergando. Primero, los recursos se dispersarían en abril, al iniciar la veda de camarón; luego se postergó para mayo. Pues bien, ayer, el secretario de Pesca, Sergio Torres, anunció que ahora sí el Gobierno estatal ya liberaría el dinero en junio. Sin embargo, la duda prevalece, pues se supo por boca del titular de la Comisión de Pesca en el Congreso, Édgar González Zataráin, que el ejercicio del presupuesto está en veremos. Según el exalcalde de Rosario, en un encuentro con el gobernador, este le habría advertido que por el momento todos los esfuerzos se están dirigiendo a controlar el avance de la pandemia del coronavirus. Eso mantiene la duda: ¿habrá o no programa?

Agarrados de la mano. Roberto Acosta Quevedo, líder de los trabajadores sindicalizados de la Jumapag, sigue corriendo con mucha suerte. Ayer, junto con la gerente de la paramunicipal, Nubia Puentes Llanos, acudió al Ayuntamiento de Guasave para entregar unas despensas a nombre de los trabajadores de confianza y sindicalizados de dicho organismo, y ha corrido con suerte porque sigue estando a las órdenes de lo que la alcaldesa diga y mande, sin darle la contraria, por lo que se ve, pues de otra manera simplemente continuarían las huelgas y los paros laborales de parte de los trabajadores. Si de esa manera la alcaldesa y la gerencia del organismo se han evitado los bochornos que representa un paro laboral o manifestación por las calles, por los atrasos en pagos que vienen arrastrando desde hace años, ya seguramente los lazos de amistad seguirán fortaleciéndose entre ambas partes.

En crisis. La situación financiera por la que atraviesa la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) la ha puesto entre la espada y la pared. El pasado lunes, gracias a una negociación que tuvo el gerente Ricardo Angulo García con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no se realizó el corte del servicio de energía eléctrica, que dejaría sin el servicio de agua a todo el municipio. Debido a esta situación, se tomó como medida no permitir tolerancia ni en plena pandemia por COVID-19 a lo deudores, por lo que sancionarán y hasta le cortarán el servicio a quien no cumpla con el pago, porque la larga lista de deudores tiene a varios empresarios colgados y sin ninguna preocupación por cumplir con el pago del servicio, y no solo con eso, sino que además ya han sido detectados como derrochadores de agua.