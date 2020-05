Tercer Piso

Omisos. Fueron anunciadas varias medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus en el transporte público, y no están siendo cumplidas. Algunas unidades al parecer ya no son desinfectadas, además de que van muchos pasajeros sin cubrebocas. «De nada sirve que uno se cuide si otras personas no lo hacen», dijo una adulta mayor en un camión de la ruta Barrancos al ver subir a una jovencita con el cubrebocas en el cuello y a otros dos hombres sin el mismo. Lo del cubrebocas es una medida que se está relajando en todo el estado, como si de pronto el miedo al coronavirus en muchas personas hubiera desaparecido. En comunidades de Cosalá, Badiraguato y Culiacán son pocos los que usan cubrebocas, al igual que en otros municipios, donde algunos ciudadanos exigen que el uso de cubrebocas sea obligatorio.

Aprovechando. Dicen que los operadores en Ahome del subsecretario de Planeación y Vinculación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno, andan bien contentos. Esto porque se habla de que Osuna Moreno los surtió de las tarjetas de alimentación con la intención de seguir con su respaldo para su proyecto de la candidatura priista a la alcaldía de Ahome. Incluso, esos operadores hicieron su trabajo para la entrega de las tarjetas a sus allegados en este tiempo de pandemia. O sea, que los apoyos institucionales están siendo entregados en Ahome con fines político-electorales. ¿Esto ya lo sabrá el gobernador Quirino Ordaz Coppel?.

Casi listos. En Mazatlán, algunos hoteles tienen ya varias semanas con los preparativos para reabrir pronto. Decenas de trabajadores laboran diariamente en el mantenimiento de albercas, jardines o trabajos de mejoramiento en habitaciones. Esta confianza fue justificada el fin de semana con el anuncio hecho por el gobernador del estado en el sentido de que el proceso para la reactivación económica podría iniciar el 7 u 8 de junio. Se espera, entonces, que en los próximos días se note la actividad laboral en el sector turístico del puerto y el ánimo se recupere, pues la crisis financiera es ya aguda.

Misiva. Ayer se difundió en redes sociales un oficio firmado por el diputado federal guasavense Casimiro Zamora, dirigido a Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión, donde hace referencia a la inconformidad generalizada que hay en el municipio y en el estado de Sinaloa debido a los altos cobros por el servicio de energía eléctrica, lo que ha desatado una molestia en contra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, le solicita que haga del conocimiento a las autoridades federales responsables del sector energético estos hechos y que establezcan un mecanismo para hacer llegar las inconformidades, ya que no es posible acudir masivamente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y que es indispensable dar una urgente solución y evitar los cortes de servicio. Aunque el comunicado lleva mucho de cierto, sería muy bueno que el legislador constate que el mensaje llegue a su destino, sobre todo que se encargue de que haya una respuesta a tal petición, pues de continuar creciendo este malestar, podrían desbordare los ánimos de los usuarios y acudir a manifestarse a las oficinas de la CFE, dejando por un lado los llamados a la sana distancia y mantenerse en casa.

La doble pérdida. La crisis ya empieza a desesperar a los empresarios, y muchos de ellos, tras dos meses de inactividad o de ventas de regulares a bajas, muestran desesperación por abrir los locales comerciales en el pueblo mágico de Mocorito. En medio de la zozobra y la falta de apoyos de las autoridades federales, quienes no han establecido programas de reactivación, comerciantes de Salvador Alvarado y de Mocorito han optado por abrir a media cortina. Pese a esto, el coordinador de Protección Civil en el pueblo Mágico, Valentín Alapizco Arce, refuerza los recorridos y el constante llamado a cerrar para evitar la proliferación de contagios, pero los mismos ciudadanos denuncian a los comercios que no son esenciales que abren como medida preventiva. Sin embargo, muchos de los comercios han caído en pérdidas y no les alcanza el recurso financiero para estar activos en cuanto termine la pandemia, lo que los lleva a querer ponerle fin a esta situación.