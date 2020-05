Reactivación. Los empresarios sinaloenses ya tienen fecha para reactivar sus negocios, pero el inicio de la nueva normalidad no será nada sencillo, porque tanto ellos como sus trabajadores y la población en general deberán cambiar sus conductas de convivencia, y hasta que no haya una vacuna contra el COVID-19 se deberá cumplir con la sana distancia, hacer uso de cubrebocas y extremar la limpieza personal y de los lugares. El gobernador Quirino Ordaz Coppel adelantó que para mediados de junio se permitirá la apertura de parques, hoteles, restaurantes y cines, que deberán operar al 40 por ciento de capacidad para que haya separación entre las personas que acudan. Ya se trabaja en los protocolos que deberán atender y que serán supervisados por Protección Civil. Ya falta poco, pero el coronavirus seguirá con la misma peligrosidad, de ahí la importancia de vivir saludable y hacer ejercicio, para estar más protegidos.

Las dudas. El optimismo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Quirino Ordaz Coppel por el resultado en la lucha contra la pandemia del coronavirus no la comparten muchos ahomenses. Es más, si la intención es infundir confianza en las personas, no ha sido logrado con los anuncios de que el primero de junio serán reanudadas labores en algunos sectores productivos y regiones, además de que en Sinaloa a mediados de ese mes serían abiertos los espacios públicos, como parques, teatros, entre otros. Es decir, flexibilizar el distanciamiento social, lo que ya está en marcha, porque los ciudadanos ya salieron de sus casas desde que fue autorizada la venta de cerveza en la entidad. Sin embargo, esto se da cuando los casos de COVID-19 están aún al alza, por lo que algunos, como el presidente de la Canaco en Los Mochis, Marco Vinicio Ibarra, no ve condiciones para reactivar las actividades del comercio.

Se venció. En Rosario, el presidente municipal Manuel Antonio Pineda no aguantó más, y ante la presión de los comerciantes se acogió al plan de Municipios de la Esperanza para permitir la apertura de los negocios no esenciales. Desde ayer, los comercios de la cabecera municipal empezaron a reabrir, con todo y que la entidad aún no declara superada la fase tres de la pandemia por coronavirus. Hay que destacar que, hasta ayer, Rosario solo reportaba un caso confirmado de COVID-19 y un muerto por las mismas causas.

Obras en el olvido. Se desconoce en qué paró la obra que anunciaron con bombo y platillo las autoridades del municipio de Guasave sobre la construcción de un Centro de Justicia para Mujeres, con la finalidad de brindar atención a las féminas que por desgracia estuvieran pasando un mal momento debido a agresiones físicas o psicológicas en el hogar. Hasta la fecha no se sabe en qué paró, y la que puede hablar del tema, la alcaldesa Aurelia Leal, simplemente no quiere ahondar en el tema cuando es cuestionada. De la misma manera se habló de la construcción de un refugio temporal para mujeres, pues ella misma hizo polémico el tema en la Administración pasada, diciendo que no había tal refugio, a propósito de que ella siempre ha defendido los derechos de las mujeres y la equidad de género. Podría ser que por cuestiones de tiempo y de agenda la mandataria haya hecho de lado estas intenciones, que de gran ayuda serían para las mujeres, o de plano se dio cuenta de que no resulta nada al concretar este tipo de proyectos.

En crisis. La falta de liquidez que registra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Angostura arrastra a permanecer con las oficinas a oscuras, ante la falta de pago del servicio de energía eléctrica de un monto de un millón 200 mil pesos. El gerente Ricardo Angulo, quien ya había pedido alguna prórroga del pago en el mes pasado, pese a las medidas tomadas con los usuarios, nomás no alcanzó a recaudar lo suficiente para cumplir con la palabra de pago. Sin embargo, solo se realizó el corte de energía en la oficina, no en las bombas, lo que garantiza el servicio de agua, pero el riesgo prevalece, de no cumplir con el pago total.