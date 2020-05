Nueva normalidad. Sinaloa no será de los estados que iniciará con su nueva normalidad este 1 de junio, debido a que sigue en números rojos en cuanto a contagios y decesos por COVID-19. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ha puesto como fecha de inicio el 7 de junio, pero analizarán qué sectores y establecimientos serán los primeros en reactivar sus actividades, pero para eso deberá haber una capacitación de empresarios, encargados de tiendas y de los propios trabajadores, porque deben cumplir con todas las medidas sanitarias para evitar un brote de contagios de coronavirus. En el tema de los cines y los parques, se trabajará con medidas especiales, porque no puede haber aglomeraciones y salas llenas, como se acostumbraba, ya que debe haber una distancia social durante varios meses, hasta que se haya superado por completo la pandemia. Los últimos en abrir serán los antros, los bares y los casinos, y cuando lo hagan deberán hacerlo con muchas restricciones. La economía del estado no soporta más confinamiento, pero también debe haber un equilibrio, porque la salud y la vida de las personas es la prioridad.

Escándalo. Menudo alboroto armó la gente de la sindicatura de El Burrión, en Guasave, con la fiesta que realizó para su padre el exdirigente del PRI y hoy funcionario de la Sedeso en el estado Felipe Camacho Flores el pasado martes, siendo exhibido en redes sociales. Si bien el funcionario estatal admitió que dicha celebración fue un error, aunque haya sido familiar, del escándalo nada ni nadie lo salvó, pues tuvo que comunicarse con su jefe estatal para informarle lo que estaba ocurriendo. El bochorno, por cierto, también alcanzó al gobernador del estado, quien hace poco integró a su gabinete al citado guasavense.

A trabajar. En Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave, presidente municipal, ya permitió la reapertura de los negocios no esenciales. Con todo y los cinco casos confirmados y una muerte que reporta el pequeño municipio, los negocios levantaron sus cortinas. Pero hay una advertencia: si en los próximos días se nota un repunte de casos, volverá a ser suspendida la actividad comercial hasta nuevo aviso.

En puerta. Una vez que sus operadores se preparan para entrar en una nueva etapa de apoyo al director del Instituto de Apoyo e Innovación en el Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, en la ruta por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome, se vinieron en cascada diversos comentarios. El activismo del proyecto antelista agitó las aguas en el interior del priismo, pero también en el exterior. Si eso es cuando aún se está en medio de la pandemia del coronavirus, ya algunos iniciaron a sacar cuentas cuando se regrese a la nueva normalidad, porque ya se habla de que cuando esto se dé, el 1 de junio, Antelo Esper va a reactivar su activismo por el proyecto que algunos respaldan, pero otros se atraviesan.

A la espera. En las paramunicipales de la Junta de Agua Potable (Japasa ) y en el Sistema DIF de Salvador Alvarado fue detenido de una el trabajo de auditoría que pretendía realizar el Órgano Interno de Control, debido a un brote de contagio de COVID-19, lo que ha retrasado de manera considerable el trabajo. La síndica procuradora suplente, Alejandra Zámano Mejía, aseguró que tendrán que esperar un periodo considerable para emprender esta actividad y evitar un problema de salud. Lo que sí es que ya se está trabajando de manera interna con el cotejo de documentos para que cuando sea requerido puedan atender a la brevedad estos temas, por lo que el trabajo se está retrasando y quedando pendientes para cuando se considere pertinente continuar con las labores.