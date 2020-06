Tercer Piso

Realista. En Altata no existen las condiciones para reabrir los restaurantes este día, por lo que están llamando a los sinaloenses a que no vayan. El alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo prefiere ser muy cuidadoso en este tema, pues considera que el mínimo error puede desencadenar una gran ola de contagios, por lo que prefiere evitar esto, ya que está consciente de que su Gobierno no tiene para brindar apoyos para todos los que pudieran resultar contagiados y acepta que no podría controlar como se debe a tantos visitantes. Bien por el alcalde de Navolato, que se atreve a dar la cara a la sociedad y decir no están preparados para abrir, en lugar de arriesgarse y fingir que no pasa nada, como los alcaldes de otros municipios.

Se lava las manos. Así como en otras partes del país, el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, no está quedando bien entre los ahomenses. Sus vaticinios sobre el coronavirus fallaron: sus cálculos eran que en el país el virus iba a dejar entre 6 mil y 8 mil muertos, lo que ya se rebasó con creces. Como en el viejo régimen, López-Gatell empezó a justificarse y a vanagloriarse. Ahora sale con que si no hubieran tomado las medidas que se tomaron, el problema fuera mayor. Sí, cómo no. Además, muchos ahomenses recuerdan que dijo que el nivel mayor de contagios sería entre el 8 y el 10 de mayo, para luego aplanar la curva, pero el mes ya terminó, y los casos van en aumento. Ante este panorama, López-Gatell y el presidente Andrés Manuel López Obrador se lavan las manos y le endosan el asunto a los gobernadores.

No comparten entusiasmo. Será una comisión evaluadora de la federación la que decidirá si el estado inicia el proceso para la recuperación económica. El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel sostendrá una reunión virtual con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para revisar los indicadores. No obstante, en el sector turismo ya hay un entusiasmo por reactivar los hoteles y los restaurantes a partir del 7 de junio, como ya lo había adelantado el gobernador. Incluso una buena cantidad de hoteles ya iniciaron los preparativos, y sus bases laborales ya están trabajando.

Aquí no hay novedad. A propósito del pronunciamiento que días atrás hizo la gerente de la Jumapag, Nubia Yazmín Puentes Llanos, donde lanza un SOS al gobernador Quirino Ordaz Coppel, senadores y diputados locales por Guasave, se desconoce si hay alguna respuesta hasta la fecha. Lo que llama mucho la atención es que a pesar de estar ahorcados con tantas deudas, sigan sin poner en marcha el programa de recorte de personal que al inicio de la Administración habían anunciado, y, contradictoriamente, sigan contratando a más personas, así como el trato privilegiado que sigue recibiendo el líder del sindicato, Roberto Acosta, con quien a todas luces se ve que hay un pacto de no agresión para llevar la fiesta en paz. Por cierto, también llama la atención que los consejeros están como pintados y no dicen nada al respecto, pero pues como se dijo al inicio de esta Administración: se comprueba que es un consejo a modo.

La manifestación. Los productores de la región del Évora han tomado este día para manifestarse debido a que piden al Gobierno federal que respete los acuerdos de comercialización que se tomaron con Segalmex. La manifestación será pacífica tomando diferentes puntos de la autopista Benito Juárez, como un rechazo a la falta de compromiso para cumplir con el pago de 4 mil 150 pesos que estableció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los que se organizan para salir a la calle a mostrar su inconformidad son los comisariados ejidales, quienes piden que ya le den un buen trato al campo sinaloense.