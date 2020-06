Advertencia. Los empresarios siguen presionando a los Gobiernos del Estado y municipal para que reactiven la economía en Sinaloa, y ahora han cuestionado la efectividad de las medidas y de las acciones que han implementado, como el confinamiento, porque durante este se han disparado los casos de COVID-19, pero esta estrategia ha sido la más cómoda y sencilla para las autoridades, provocando una grave crisis económica, que se ha traducido en el cierre de miles de empresas y en la pérdida de miles de empleos. Coparmex advierte que en caso de no reactivarse pronto la economía en Sinaloa, habrá más brotes de desorden social, caos y hambre porque ya son más de dos meses que está paralizado el sector productivo y sin recibir apoyos del Gobierno, al que acusan de irresponsable. Las relaciones entre empresarios y las autoridades cada vez se complican más.

Fecha firme. Hasta ayer, la apuesta del sector hoteleros de Mazatlán era empezar la reapertura de negocios a partir del 7 u 8 de junio, como en un principio lo habías estimado el gobernador del estado. Sin embargo, el repunte del número de contagios por COVID-19 que reporta Mazatlán mantiene en duda la posibilidad de una anuencia por parte de las autoridades de Salud. Esto porque Mazatlán alcanzó a Culiacán en el número de casos activos: Mazatlán tenía 100; y la capital del estado 101. El riesgo es que la reapertura de hoteles, playas y restaurantes se postergue por esas circunstancias.

¿Dónde quedó el dinero? Parece que la intención de equipar al personal del área de Seguridad Pública en Guasave quedó solo en eso, pues a la fecha se desconoce en qué paró el anuncio que habían hecho las autoridades de que con 10.4 millones de pesos del programa Fortaseg comprarían equipos de protección contra el coronavirus. Esto porque, si no lo hicieron, ahora tendrán que enfrentar el reproche de los elementos preventivos, que se sabe que andan muy molestos debido a que esta enfermedad ya ha cobrado la vida de dos de ellos y varios más están infectados, en espera de una recuperación. Sería muy bueno que el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas, o la propia alcaldesa Aurelia Leal dieran una explicación de qué pasó con dicho recurso: si no lo han aplicado, que digan para cuándo; y si ya lo hicieron, que lo transparenten, para evitar malentendidos.

Puras malas. Temblando de coraje los productores ganaderos del municipio de Angostura, pues ya no hallan qué hacer, primero porque dicen ser el último eslabón de apoyos financieros del parte de los Gobiernos federal y estatal, que no hay apoyos que les permita tener un sector activo y con resultados favorables. Pues no conforme con eso han reportado varios productores de bovinos y caprinos ante la dirigencia que tiene Maricela García Sánchez, presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, el constante robo de borregos, puercos y cabras, que pese a las constantes denuncias no se ha establecido un operativo para detener esta acción, lo que los pone en una situación de pérdida por todos los aspectos, y sin poder generar mejoras.

Corte de caja. Dicen que con una actitud echada para adelante llegó ayer Álvaro Ruelas Echave a su primer año como director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa. Propios y extraños le reconocen su capacidad de adaptarse y de dar resultados en donde el gobernador Quirino Ordaz Coppel lo ponga, como fue en su paso como secretario de Desarrollo Sustentable y luego secretario de Desarrollo Social. Simbólica o no la fecha a la que hizo alusión en entrevista en línea y con transmisión en vivo en las redes sociales de EL DEBATE, Ruelas Echave no podía haber llegado en el mejor contexto: el abatimiento de las escuelas de cartón o lámina, el mejoramiento de otras y la obtención de 250 millones de pesos, eso entre otras cosas para blindar a los niños y jóvenes ante la amenaza de la pandemia. Y para rematar, acaba de sacar adelante un seguro para las escuelas contra daños y robos. Es decir, tiene plataforma para el futuro.