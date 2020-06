Tercer Piso

Cuesta abajo. De la gracia de muchos cayó la diputada federal de Morena Merary Villegas al defender que los cobros altos de la Comisión Federal de Electricidad son consecuencia de que la gente hizo mucho consumo de energía. En redes sociales, las críticas no se hicieron esperar, y le hicieron el recordatorio de que está entre los diputados con menos trabajo legislativo. Merary Villegas Sánchez cada vez pierde más votos, y hay voces que creen que es muy difícil que gane otra elección porque no se ve trabajo a favor de los sinaloenses, además de que en esta pandemia ha brillado por su ausencia. Ya no la quieren ni en Aguaruto debido a que dicen que ella y su mamá, Victoria Sánchez, perdieron el piso y que solo se dedican a atacar de forma mediática a otros políticos porque por su trabajo difícilmente pueden trascender.

Le llegó. Después de permanecer por cerca de dos meses como el único municipio del sur de Sinaloa libre de la pandemia de COVID-19, Concordia ha reportado un aumento continuo de los casos activos de esa enfermedad. De manera crítica, el alcalde priista Felipe Garzón declaró el fin de semana que Concordia ya era un municipio de diez, pero de diez casos que ya se reportaban en ese municipio serrano, por lo que urgía a los ciudadanos a no bajar la guardia ante la enfermedad. Pues bien, ayer ya eran once los casos confirmados en el municipio.

La lucha. Dicen que, en alianza con los de Culiacán y con los de otros municipios de Sinaloa, los defensores de derechos humanos de Ahome le van a dar la pelea al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Carlos Álvarez, que va a seguir en esa responsabilidad, pese a que ayer venció su periodo. Eso gracias a la reforma que hicieron los diputados locales sin hacer mucho ruido. Álvarez ya solicitó formalmente su ratificación. Sin embargo, los defensores de derechos humanos están cabildeando para que le den para atrás. Se habla de que Juan Ramón Torres, diputado local morenista de Ahome, es uno de los que se inclinan por el cambio; es decir, que se lance la convocatoria, y si quieres Álvarez participar, que lo haga. Hay un bloque de diputados y diputadas locales morenistas en esta misma línea.

No saben de él. Los campesinos reafirman una vez más que no saben en sí cuál es la función que se supone debe cumplir el superdelegado del Gobierno federal en el estado, Jaime Montes. Esto porque al menos el presidente del Comité Municipal Campesino N.o 8 ha sido enfático al pronunciarse en contra de la falta de atención que ha tenido el funcionario federal para con el sector, pues aunque han buscado apoyo por medio de la figura que representa Jaime Montes para mejorar las condiciones en que se encuentran con la incertidumbre del bajo precio en el mercado del maíz, hasta el momento el hombre ni siquiera los ha atendido, cuando menos «por un cumplir», como dicen luego.

Los deseos. El panista alvaradense Adolfo Rojo Montoya tiene varios años acariciando su candidatura a la gubernatura por Sinaloa, y mientras al interior de su partido se reestructuran y forman medidas de acción para el 2021, él se ha mantenido tranquilo y sin mucho ruido esperando los tiempos. El Partido Acción Nacional en Sinaloa desde el proceso electoral anterior bajó a ser la tercera fuerza, lo que lleva a trabajar el doble a la militancia, destacando en estrategias nuevas que los lleve a recuperar los espacios que han ido perdiendo, por lo que la elección de quien pudiera ser su abanderado en el procesos electoral que se avecina debe ser muy bien analizado y brindar la opción al electorado que los lleve a recuperar su espacio en las urnas.