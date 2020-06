Serie de malas decisiones. Han transcurrido 102 días desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Sinaloa, y desde entonces el Gobierno del Estado ha tomado una serie de decisiones que no ha logrado detener la ola de contagios, sino que ha sido todo lo opuesto, y el resultado se ha visto en los últimos siete días, con un promedio diario de más de 200 casos nuevos confirmados, dos semanas después desde que fue levantada la ley seca y comenzaron las largas filas en expendios y tiendas de conveniencia para comprar cerveza. Y con la curva de contagios en lo más alto, se relajaron las medidas: cada día se observan más personas en las calles, y a esto hay que sumarle que a partir del domingo abrieron los comedores en algunos restaurantes de la ciudad, en donde han tomado todas las medidas sanitarias para prevenir más contagios. Y todo porque el Gobierno del Estado nunca quiso aplicar una medida de confinamiento real, la mayoría de las personas nunca se quedó en su casa, las reuniones y las fiestas siempre se han realizado en estos cien días, con todo y ley seca, y el hecho de que Sinaloa esté en el nivel máximo de contacto es una prueba clara de que las acciones gubernamentales han fracasado.

Para atrás. La movilización de productores de trigo y de maíz de Ahome para que les paguen el rezago y el precio acordado se la endosan al coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes, porque no les ha resuelto ese ni ningún otro problema. Muchos están ciertos de que eso es a otro nivel, pero dicen que Montes Salas no ha movido un dedo para apoyarlos. Ante el incumplimiento, los productores del Valle del Carrizo abrieron fuego ayer en la caseta de peaje de San Miguel, y hoy en todo el estado habrá una manifestación de pronósticos reservados. Y según iban a cambiar las cosas en el campo, pero para el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández, sí está ocurriendo eso, pero para atrás.

De regreso. Después de 29 días de confinamiento, durante el cual se recuperó de COVID-19, el alcalde se Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se reintegró a sus actividades normales de Gobierno. En su primer encuentro con los representantes de los medios de comunicación, el munícipe advirtió que no reabrirán los negocios en el puerto hasta que baje la incidencia de contagios y casos activos. Se nota que el polémico Químico ha estado aislado en su hogar, pues no está enterado de que en las zonas comerciales del puerto la mayoría de los negocios con venta de productos no esenciales están ya abiertos debido a la permisividad de Oficialía Mayor del Ayuntamiento.

Expuestos. Algo fuerte se tendrá que hacer para que la ciudadanía entienda que no debe salir sin cubrebocas y no debe violentar la sana distancia al salir de casa, pues según lo que denuncian los locatarios del mercado en Guasave, se sienten muy expuestos, ya que muchos de los clientes acuden a comprar sin llevar este equipo de protección, con lo cual exponen también la vida de quienes los atienden, y por si fuera poco, cuando les llaman la atención, estos se molestan, y algunos hasta responden con insultos. Si bien es cierto que el Gobierno municipal ha dado la instrucción de que las medidas de presión que se ejerzan contra quienes no acaten las recomendaciones no sean tan duras, por aquello de no violentar sus derechos humanos, algo se debe hacer contra tanta desobediencia.

Sin dar paso. El impulso a la figura que pudiera sustituir en la silla presidencial de Salvador Alvarado parece estar detenido, pues la pandemia y la preocupación por evitar que continúe el incremento de contagios en el municipio ha generado que hasta ahora no sean determinadas acciones a promover al sucesor. Si bien es cierto que antes de la alerta sanitaria los entes políticos en el municipio generaban una especie de movimiento e incluso se decía entre los pasillos de la presidencia municipal que el actual alcalde, Carlo Mario Ortiz López, pudiera ser un buen candidato a la diputación y muchas figuras de los partidos ya empezaban a reunirse, hoy se mantiene en secreto y a la espera de que se dé la indicación formal del arranque del proceso electoral que se tiene contemplado a mediados de diciembre. Sin embargo, por lo pronto no hay una figura en Salvador Alvarado que permee como el siguiente en la silla presidencial.