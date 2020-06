Guerra comercial. Muchos comerciantes de Culiacán cumplieron con su amenaza: ayer abrieron sus negocios sin autorización de las autoridades estatales y municipales, en un acto desesperado, porque ya no aguantan la crisis económica en la que se encuentran. Por supuesto, esto tuvo una reacción de Protección Civil y del Ayuntamiento de Culiacán, que les pidieron a los encargados de los establecimientos que cerraran. Pero de acuerdo con el presidente de Canaco, Diego Castro Blanco, esto ha sido de manera prepotente, y han cerrado en reiteradas ocasiones los negocios al intentar abrir, pero criticó a las autoridades de no atender los focos de infección que se han presentado. En estos tres meses ha fallado mucho la autoridad, que no ha logrado detener los contagios, que han vuelto al alza una vez más, y en gran parte la población ha sido responsable de esto. Estamos llegando a los noventa días de la pandemia, y Sinaloa se mantiene en semáforo rojo.

Lastre. Por presiones no van a parar los opositores del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa le dio vista al Congreso del Estado para que lo separe por su actitud rebelde y contumaz de no acatar la sentencia en su contra por violencia política por razones de género en perjuicio de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Un grupo de morenistas de Ahome está pidiendo la intervención de la delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, para que intervenga con los diputados encabezados por Graciela Domínguez con el fin de que ya no lo cobijen. Muchos consideran a Chapman como un lastre para el partido, y su salida sería un respiro para recobrar la credibilidad. Además, se mandaría un mensaje de cumplimiento de la ley, lo que para algunos no han hecho los legisladores morenistas.

Cambio de actitud. Contrario a lo que muchos esperaban ayer, el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, se mostró muy dispuesto a ofrecer una disculpa a Elsa Isela Bojórquez Mascareño, síndica procuradora del Ayuntamiento. El Tribunal Electoral de Sinaloa dictaminó que el munícipe ha ejercido hostigamiento laboral y violencia política en contra de la funcionaria. Benítez Torres aclaró que aún no tiene en sus manos tal conminatorio de las autoridades electorales de la entidad, pero que ya planea hacer público su mensaje a la síndica en la próxima sesión del cabildo programada para el jueves. No será la primera vez que el munícipe ofrezca disculpas de manera pública por su proceder. Ya lo hizo en diciembre del 2019 a petición de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por descalificaciones que hizo en contra de reporteros y periodistas.

Vigilantes. Vaya descontrol el que había ayer en el centro de la ciudad de Guasave, provocado más que nada por los cuentahabientes de una institución bancaria que buscaban ser atendidos, pero en la espera provocaron la molestia y la desesperación al no recibir la atención que esperaban, por lo que tuvieron que llegar al lugar agentes de Seguridad Pública. El problema podría seguir si no se toman las cosas con más seriedad, considerando que ayer ya tenían la anuencia para reabrir los negocios con características no esenciales. Aunque fue una mínima parte de los establecimientos que levantaron sus cortinas, en los próximos días podría tomar mayor fuerza la actividad, y con ello la asistencia de personas al primer cuadro de la ciudad. Sin duda que las autoridades municipales jugarán un papel esencial en todo lo que está pasando, y tendrán que mantenerse muy vigilantes de esta situación ante el grave problema que sigue enfrentando la región por los contagios de COVID-19.

Sin nada que celebrar. En medio de una crisis de salud en donde no se les ha permitido una tregua, los agentes policiales celebraron su día con la rutina y el trabajo diario, sin nada más que festejar; con un número considerable de elementos contagiados en Angostura y Mocorito, así como con casos sospechosos en Salvador Alvarado. En donde la situación se contempla más complicada es en el municipio de Angostura, y aun cuando el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Lagunes Inclán ve con ojos de optimismo la suma de personal en riesgo por sus rangos de edad, son muchas lo que lo pone en seria desventaja ante la falta de elementos, y lo más complicado en que pese al constante llamado para sumarse, cada vez son menos los interesados en ser parte de la Seguridad municipal, situación que no es muy distante en el resto de los municipios del Évora.