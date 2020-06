Alerta máxima. Mientras Culiacán se mantiene en semáforo rojo por la gran cantidad de casos de COVID-19, que está por saturar los hospitales del municipio, la población ha vuelto a su nueva normalidad, lo cual se vuelve más peligroso, debido a que muchos andan por las calles sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia. Los parques fueron de los primeros lugares en ser abiertos, como el Jardín Botánico y el Parque Las Riberas, donde se observa que la mayoría de las personas que acuden a caminar o correr lo hace sin cubrebocas, en pareja o en grupo; muchos llevan a sus mascotas y bicicletas, las cuales están prohibidas, pero como no hay quién les diga algo, cada quien hace lo que quiere, y prácticamente es sálvese quien pueda. A ver si no sucede lo mismo con la reactivación de los comercios no esenciales. Cada día son menos los que se quedan en casa para protegerse del coronavirus. Así es la terrible nueva normalidad en Culiacán.

Alerta. Dicen que los diputados locales andan preocupados al darse a conocer que Cecilia Covarrubias, diputada local morenista de Ahome, resultó positiva de coronavirus. El nerviosismo de los legisladores estriba en que Covarrubias, que hizo público su contagio a través de sus redes sociales, estuvo presente en la sesión del Congreso del Estado del jueves pasado, en la que tuvo contacto con algunos de ellos. Tras terminar la sesión se fue a realizar la prueba COVID-19, y salió positivo. Por eso, se habla de que las medidas de prevención serán reforzadas y de que algunos diputados se harán la prueba.

Ayuda divina. El alcalde de Concordia, el priista Felipe Garzón, convocó a los ciudadanos de ese municipio para que oren por él. Esto porque el munícipe resultó positivo a las pruebas de COVID-19. Dijo que el fin de semana se sintió mal de salud, con molestias en la garganta, por lo que decidió hacerse la prueba para descartar riesgos. Lo malo es que los exámenes dieron positivo. Ahora se encuentra en su casa, desde donde trabaja en asuntos de la administración pública para que el Ayuntamiento no se detenga. Otros varios funcionarios que estuvieron en contacto con él días previos al diagnóstico también se retiraron del ayuntamiento para prevenir un brote.

En sus laureles. Mientras en municipios como Salvador Alvarado aprueban nuevos mecanismos para sesionar en cabildo, ahora virtualmente debido al problema que parece no tener fin con el COVID-19, en Guasave simplemente parece que no les interesa la reglamentación que los obliga a cumplir con esta disposición, pues en todo abril no sesionaron, en mayo solo llevaron a cabo una, y en lo que va de junio ni ganas tienen, al parecer. Cuando se quieren hacer las cosas, se hacen, como el ejemplo citado, donde se aprueba sesionar con la participación vía internet y con transmisión en vivo para quien quiera dar seguimiento a los acuerdos tomados, pero pareciera que el caso no es para Guasave, o simplemente consideran que no hay condiciones adecuadas para hacerlo, por aquello del riesgo que tienen de contagiarse.

Al traste. Quinientas pangas se adentraron a las profundas aguas para ir tras la búsqueda de la captura de la jaiba en las primeras horas del día. Rudecindo Obeso, director de Acuacultura y Pesca en el municipio de Angostura, miraba esta veda adelantada como una bocanada de aire que les permitiría llevar el alimento a los hogares de los pescadores, pero la realidad fue más dura, y el golpe los tendió al suelo al ver las primeras capturas y al percatarse de que empeñar fue una mala jugada. Hoy enfrentan capturas de 70 kilos por panga, que no anima a salir a la mar y los paraliza ante la lentitud de la llegada del empleo temporal a la bahía Santa María, la cual solo se ha mantenido en una promesa.