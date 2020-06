Elección en tiempos del COVID-19. Mientras Sinaloa se mantiene en el pico más alto de la curva de contagios de coronavirus, en el escenario político empiezan a darse movimientos fuertes de los actores que aspiran por la gubernatura. En los últimos meses ha habido negociaciones para formar una gran alianza opositora a la 4T: PRI-PAN-PRD-Movimiento Ciudadano vs. Morena-PT-PVEM, y el PAS, que coquetea hacia ambos lados, más el resto de partidos de reciente creación. En el caso de la primera alianza que se cocina —aunque está muy lejos de la cocción— no se ponen de acuerdo por el candidato, porque ni panistas ni priista quieren ceder la posición; incluso en el PRI se movieron mucho las aguas con el destape de Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura, que se volvió a destapar, pero ahora agregó que contenderá con el PRI o con cualquier otro partido. Esto no cayó nada bien en el tercer piso del Palacio de Gobierno ni en la dirigencia que encabeza Jesús Valdés, pero causó gran revuelo en las bases, y hay muchos que están dispuesto a seguir este camino, y otros más expectantes a las decisiones tomadas en los próximos seis meses. Una gran alianza puede garantizar el triunfo, pero tienen que elegir muy bien para poder vencer al candidato de la 4T.

Los días. El gobernador Quirino Ordaz Coppel reapareció ayer en la zona norte de Sinaloa tras ausentarse una vez que se complicó el problema del coronavirus en Sinaloa. Y lo hizo en el municipio de El Fuerte entregando unas aulas nuevas en La Ladrillera, sindicatura de Mochicahui. Ordaz Coppel decidió mandar el mensaje de la nueva normalidad en la entidad. Esto porque la reanudación de las giras se da en momentos en que se está jugando un volado por la reapertura de la economía, en lo que algunos no están de acuerdo por la incidencia de contagios y muertes por COVID-19. El gobernador decidió revivir la economía, pero con el cumplimiento de los protocolos. En quince días se va a conocer cómo masca la iguana con esa decisión.

Adelantado. ¡Vaya polémica que dejó en Mazatlán el secretario estatal de Pesca, Sergio Torres! El exalcalde de Culiacán dijo ante los representantes de los medios de comunicación que con el apoyo del PRI o sin él contenderá por la gubernatura en las próximas elecciones. Algunos tomaron a mal que el destape del funcionario como suspirante lo hiciera en medio del inicio del Programa de Empleo Temporal en Mazatlán, lo que le deja un sesgo electoral al reparto de apoyos para los pescadores. Habrá que esperar la reacción del gobernador Quirino Ordaz Coppel, pues no es nada bueno que los programas sociales del Gobierno queden ligados a las aspiraciones políticas de los funcionarios.

No se ha visto. La alcaldesa Aurelia Leal López pareciera que no quiere figurar mucho o de plano se tomó muy en serio el aislamiento al que dijo que se sometería por prevención al haber estado en contacto con algunos de sus colaboradores cercanos que resultaron positivos a la prueba del COVID-19. Esto porque contrario a la interminable agenda que traía semanas atrás con labores de desinfección en las colonias y en el medio rural, ahora simplemente pasan los días, y no sale a la luz pública. A propósito del Gobierno municipal, ya hay datos de que catorce personas que trabajan en la actual Administración resultaron contagiadas de esta enfermedad, que están en espera de recuperarse. Ojalá esta situación no merme la operatividad del Gobierno, pues además de esto hay muchos otros más que fueron enviados a sus casas al presentar síntomas de la enfermedad.

Sin resultado. Aun cuando la autoridad municipal que encabeza Aglaeé Montoya Martínez ha lanzado medidas y estrategias para evitar la práctica de la quema de soca de maíz, pareciera que a los productores y a los mismos pepenadores poco parece importarles, porque los casos se siguen registrando de manera frecuente. Incluso, el mismo presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, Mario Urías, aseguró que a quien se le levante el acta administrativa por esta acción se le negará el permiso de siembra para el próximo año, por lo que estas acciones están por verse. Es tanto lo que se ha venido realizando la práctica de la quema de soca, que la maquinaria que tiene bomberos ya presenta daños ante el gran número de casos que atienden diariamente.