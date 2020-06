Ley seca. La propuesta del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de imponer la ley seca en Sinaloa por quince días ha generado más comentarios en contra que a favor, porque la experiencia que se tuvo durante el mes que duró la prohibición de venta de bebidas alcohólicas fue que las borracheras no se detuvieron, pues las personas pagaron precios bastante elevados por la cerveza, y la venta ilegal no fue detenida por las autoridades estatales ni municipales, que no pudieron o no quisieron hacerlo, a pesar de un par de golpes que dieron a vendedores de «aguaje». ¿Dejar de vender cerveza detendrá la ola de contagios de COVID-19? Estrada Ferreiro plantea que sí, pero será en el Consejo de Salud y Seguridad donde se decidirá si vuelve a ser aplicada esta medida.

¡Momento! En Concordia, el alcalde Felipe Garzón tuvo que acortar su periodo de recuperación por contagio de COVID-19 para evitar el nombramiento de un alcalde suplente. El munícipe había anunciado que estaría retirado por un periodo de quince días, pero cuando las voces de algunos regidores de oposición empezaron a levantarse para que se realizara una sesión extraordinaria de cabildo en la que se nombraría al alcalde suplente, Garzón López cambio de parecer, y mandó a avisar que su ausencia sería solo de diez días. Lo cierto es que el munícipe priista, quien hasta ayer se reportaba tranquilo y sin muchos síntomas, no puede prever cómo evolucionará la enfermedad. El suplente sería el regidor Eusebio Garzón Padilla.

Al chantaje. Más que adeptos de priistas en Ahome, el secretario de Pesca del Gobierno estatal, Sergio Torres Félix, se ha ganado el rechazo de muchos de estos. En realidad, le pasaban que aun siendo funcionario estatal mostrara sus aspiraciones por la gubernatura y dejando la decisión al gobernador Quirino Ordaz Coppel de sostenerlo en el cargo o separarlo, lo que parece que es lo primero, con todas las consecuencias que pudiera acarrear. Sin embargo, las cosas cambiaron entre los priistas al tomar como chantaje la reivindicación de sus aspiraciones por el PRI, pero también por cualquier otra vía. Incluso, parece que la otra vía la está buscando en serio, porque en su visita que hizo a Ahome se reunió con el exdiputado local panista y aspirante de nuevo a la alcaldía Miguel Ángel Camacho, a la que se sumó el exalcalde Zenén Xóchihua Enciso. Y eso pues ya no le gustó a líderes y priistas.

¿Quién opera? A la ausencia que se ha observado de la alcaldesa Aurelia Leal López del Gobierno municipal se han sumado ya varios funcionarios que lamentablemente cayeron contagiados por el COVID-19, y que son de los puestos de mayor relevancia en el Ayuntamiento. Aunque se supo que el secretario de la comuna, Gerardo Peñuelas, ya mostraba mejoría en su salud, hasta donde se sabe sigue sin presentarse a las labores, y los que se sumaron ahora son el director general de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López Parra, y el tesorero Joel Quintero Castañeda. Del aparato de Gobierno los únicos que siguen haciendo la labor, hasta lo que se ha visto, es el director de Salud municipal, Sergio García Montoya, y el director de Desarrollo Económico, Benjamín Ahumada, quienes han tenido que lidiar y dar respuesta a la demanda sentida del sector empresarial para que se reabriera el comercio que no es de primera necesidad. La situación es más que lamentable, y lo que menos se espera en estos momentos de crisis es una desestabilización del Gobierno municipal, por el bien de todos.

Sin avance. Nadie es profeta en su tierra, reza un dicho, y menos cuando se es secretario de Obra Públicas en el Gobierno del Estado y se dejan obras inconclusas, pavimentaciones y en obra negras otras. Esto porque el síndico de Cerro Agudo, Mocorito, Víctor Favela, aseguró que Osbaldo López Angulo tiene más desilusionada a la gente del pueblo porque desde el 2018 inició la construcción de una calle, la cual quedó inconclusa en banquetas, guarniciones, señalizaciones y luminarias, y por más intentos que han hecho para que el Centro de Salud que tienen quede habilitado, nomás no hay para cuándo quede esta obra funcionando.