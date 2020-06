Tercer Piso

Inversiones COVID-19. En medio de la pandemia en Culiacán fueron construidas y habilitadas tres nuevas áreas para atender a pacientes con COVID-19, que significaron inversiones importantes para los Gobiernos del Estado y federal, pero que han servido de poco o prácticamente nada. En el Hospital General de Culiacán fue construido un módulo con 24 camas para pacientes con coronavirus, pero sigue sin uso, a pesar de que estaba lista desde la primera semana de mayo. A unos cuantos metros, el IMSS hizo lo mismo: construyó un área móvil con 38 camas, pero, de acuerdo con el personal médico, no funcionaron las tomas de oxígeno, por lo que únicamente atienden a personas no graves y que no requieren respiradores. Aquí se invirtieron 20 millones de pesos. Y el tercer caso es el nuevo hospital llamado Insabi COVID-19 Culiacán Número 6, que el Gobierno del Estado cedió a la Secretaría de la Defensa Nacional para que lo operara durante la pandemia, pero el Insabi no le envió el equipo necesario para atender a pacientes graves, así que únicamente recibe a quienes tienen síntomas leves. En Sinaloa se ha hecho una fuerte inversión, pero no ha servido para lo que se planeó.

Sin restricciones. Ayer, en Escuinapa, lo mismo que en el resto del estado, hubo venta libre de bebidas embriagantes. El dato no tendría ninguna trascendencia si los hechos que le antecedieron no fueran un ejemplo del choque de intereses que existe entre los Gobierno estatal y municipal. Esto porque el alcalde escuinapense, el morenista Emmett Soto Grave, junto con los integrantes del Consejo Municipal de Salud, habían anunciado la prohibición de la venta y del consumo de bebidas embriagantes durante el Día del Padre, como parte de una estrategia para detener la transmisión del COVID-19. Un día después, el Gobierno estatal tumbó la pretendida ley seca en Escuinapa. A través de Inspección y Normatividad se emitió un comunicado donde se aclaraba que no habría una segunda ley seca en la entidad, incluso en los municipios del sur de Sinaloa. Así, la Administración morenista tuvo que recular, y emitió un aviso para que los comerciantes pudieran expender cerveza, vinos y demás bebidas alcohólicas. Ahora la discusión pública es si la decisión del Gobierno del Estado es congruente con la emergencia sanitaria que enfrenta Escuinapa y el estado en estos momentos, cuando el número de muertos por COVID-19 rebasa las mil víctimas.

Se estaban tardando. Conociendo el perfil de quienes integran el gabinete municipal de Ahome, ya se les hacía tarde a muchos ahomenses que no le movieran al asunto del servicio de recolección de la basura. O lo que es lo mismo, del negocio de la basura. Sin embargo, ya salió a relucir que trabajaron en sigilo para preparar el golpe contra la empresa PASA y retomar el caso de la empresa OPEcologia, a la que las empresas Servicios Tecnología Ambiental, Oceanografía, Proactiva Medio Ambiente y Proactiva Medio Ambiente Tuxtla le cedieron el contrato tras ganar estas la licitación en el Gobierno del panista Zenén Xóchihua, proceso controvertido por el desaseo con que se realizó. Ahora resulta que también con desaseo la Administración chapmista se prepara para darle el servicio a OPEcologia. Al estilo: en puerta está otro escándalo.

La verdadera realidad. Hay que ser claros en algo: una cosa son las cifras que maneja la Secretaría de Salud, y otra muy distinta, más grave y plenamente palpable es lo que se vive en la realidad en relación con las víctimas fatales del COVID-19. Quienes trabajan en casas funerarias han reconocido que prácticamente no se dan abasto para brindar el servicio a tanta gente que lo pide, pues las muertes, sobre todo de adultos mayores, han aumentado en las últimas semanas. Fuera de las estadísticas quedan muchos casos de fallecimientos por neumonía, pero hay que ser honestos: en Guasave por estas fechas no es tiempo de neumonía y tampoco es una enfermedad que afecte por contagio a cuadras enteras en colonias o a varios vecinos de un sector. No bajar la guardia y mantenerse en casa, lavado constante de manos y uso ineludible de cubrebocas es el paliativo que hay contra este virus tan agresivo.

La petición. Los abogados de Salvador Alvarado ya no aguantaron estar más de brazos cruzados, y se manifestaron para exigir la apertura de los juzgados. Humberto Madrid León, presidente del Colegio de Abogados Enrique Pérez Arce, dijo que ya no se puede estar sin la administración de justicia y que tienen varios meses aplazando la apertura de los juzgados, mientras la ciudadanía se encuentra a la espera de que se haga justicia. Lo peor del caso es que existe la posibilidad de que los juzgados vuelvan a la normalidad de la atención hasta el mes de agosto, lo que pone en una seria desventaja al grupo de abogados, quienes también se han quedado sin trabajo que les permita tener un ingreso.