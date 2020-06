Escondidos. Mientras hay servidores públicos, representantes populares y dirigentes de partidos que durante la pandemia no han parado de entregar apoyos, hay otros que han estado escondidos en estos últimos meses y no han sido vistos ayudando a nadie ni haciendo gestiones en favor de la población sinaloense. El dirigente del Comité Estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, cuestionó: ¿en dónde está José Jaime Montes Salas, superdelegado en Sinaloa, y el senador por Morena Rubén Rocha Moya?, porque prácticamente han estado escondidos. Por un lado, al coordinador de Programas Federales no se le ha visto atendiendo los estragos que ha dejado la pandemia de COVID-19 en los diferentes sectores de la entidad, lo que habla de la gran ausencia y el olvido del Gobierno federal en Sinaloa. Y en cuanto a Rocha Moya, el líder panista lamentó que lejos de salir a defender las causas de los sinaloenses, salió a criticar la reunión que tuvieron los gobernadores de origen panista, que han sido los grandes opositores del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ambos morenistas han dejado un mal sabor de boca ante los sinaloenses durante la emergencia sanitaria, y los dos tienen aspiraciones políticas para el 2021.

No hagas cosas buenas... En Mazatlán, el secretario de Pesca en el estado, Sergio Torres, negó que esté utilizando los programas de apoyo estatales para promocionarse como aspirante a la gubernatura del estado en las próximas elecciones. Ayer dijo que el reparto de despensas que realizó entre los pescadores no tiene nada que ver con sus aspiraciones. Sin embargo, tampoco dejó de aprovechar la visita para reunirse con otros suspirantes a cargos de elección. En el puerto estuvo en junta con Martín Heredia, exdiputado federal, y de quien se sabe juega estratégicamente para una próxima candidatura. Ya en visita anterior a Mazatlán, el secretario de Pesca advirtió en que la próxima elección va como candidato a la gubernatura, con o sin el apoyo del PRI.

¿Y la protección al ambiente? Ya no es novedad que el eterno representante de Profepa en la zona norte de la entidad, Raúl Cerón, finja desconocimiento de temas de alto impacto ambiental en la jurisdicción que debería estar regulada por la dependencia que representa. Ahora, con el pretexto de la pandemia sanitaria, dice que los documentos que podrían ayudarle a dar información del desmonte en Choacahui están en la oficina. Así que una vez más crecen las dudas sobre solicitudes, permisos y acciones para un nuevo relleno sanitario y el cambio en la empresa de recolección de basura que pretende protagonizar el municipio. El eterno funcionario en esta dependencia, que por «antigüedad en el puesto» debería dominar todos los temas, simplemente pareciera no estar enterado de nada. Ojalá tenga tiempo de informarse durante este confinamiento y pronto pueda dar una respuesta satisfactoria a los ahomenses.

Sin resolución. Poco se ha sabido ya en qué paró el tema de la denuncia que interpuso el área jurídica del Gobierno de Guasave, representada por el abogado Julio Iván Villicaña, ante la Unidad de Atención Temprana y Primer Contacto en el municipio, por el asunto de la quema del basurón municipal ocurrido hace exactamente un mes. La denuncia fue formalizada el 26 de mayo contra quien o quienes resulten responsables por el delito de peligro de devastación y sabotaje, y donde, por cierto, previo al litigio, la alcaldesa había revelado el nombre de posibles sospechosos, pero ya nada se supo al respecto. Pareciera que el hecho fue más un acción mediática, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, como reza el conocido refrán. Habría que ver si en verdad habrá resultados de este caso o de plano se le apostará al olvido, como en muchos otros temas que han sido exhibidos.

La denuncia. Los expolicías municipales de Mocorito se dicen cansados de estar como el gato y el ratón, buscando que el Gobierno municipal, que encabeza Guillermo Galindo Castro, les pague su indemnización luego de que fueran despedidos al no acreditar el examen de control y confianza, situación por lo que demandaron, y hace dos años que la sentencia salió a su favor. Pero ahora dicen que a lo que se enfrentan es a que el alcalde les pide un «moche» del 30 por ciento para empezar a realizar el trámite, toda vez que las acciones de presión para que les cumplan con el pago de sus demandas fue recrudecido por los exagentes. Pero todo esto se desató primero por el cansancio de estar a la espera, además de que fue que el mismo presidente municipal quien se encargó de decirle a unos cuantos policías que por él las cosas no se resolverían en su Administración, debido a que fue en el periodo del exalcalde priista José Eleno Quiñónez cuando los despidieron, y que fueran a pedirle a él que les pague la indemnización. Sin embargo, el alcalde Guillermo Galindo, cree que detrás de esa acusación se esconde un trasfondo político.