Tercer Piso

Indiferencia. Solas han dejado a las familias de Tepuche desplazadas por la violencia. Hay una gran cantidad de dependencias para apoyar a la población vulnerable, pero para los vecinos de esta sindicatura no han aparecido. La Comisión de Atención a Víctimas, la Secretaría de Desarrollo Social y los DIF aún no han acudido a tener un encuentro con las víctimas, en donde hay adultos mayores enfermos, niños y población vulnerable. Las familias carecen de todo, pero también de justicia. Ni el estado ni el municipio han realizado una sola acción para responderles. El gobernador no se ha pronunciado al respecto, pero se ha reunido con diversos sectores. El alcalde ya dijo que no puede apoyarlos por falta de recursos, pero esto no es una respuesta, porque si no pudo prevenir los hechos, tiene la obligación de responder. Los afectados necesitan despensas, medicinas y apoyo psicológico, y ahora solo esperan respuesta solidaria de la población civil. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro y el gobernador tienen que responder muchas inquietudes, y una de ellas es por qué las autoridades el día del enfrentamiento en Bagrecitos tardaron diez horas en acudir, cuando el poblado está a solo 33 kilómetros de esta ciudad capital.

Afanado. Ya para nadie es un secreto que el secretario de Pesca en el estado, Sergio Torres, aprovecha las visitas a Mazatlán para diseñar una estrategia política que lo lleve a ser candidato a la gubernatura en las próximas elecciones. Hace menos de un mes advirtió en el puerto que con el apoyo del PRI o sin él será candidato. Ahora mantiene al PAN de Mazatlán vuelto de cabeza después de ser visto en reunión con el excandidato del PAN Martín Heredia. Este ha declarado abiertamente que ve a Sergio Torres como un posible candidato al Gobierno estatal a través de una alianza política estratégica para derrotar a Morena en Sinaloa.

El cliente. La síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, no le dejará pasar ninguna al alcalde Guillermo «Billy» Chapman. De nueva cuenta, interpondrá otro recurso de inejecución de sentencia ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en su contra porque este se niega a rendir informes sobre los 13 millones de pesos que ha gastado para enfrentar la pandemia del coronavirus. A esta y a los regidores del PRI, Raúl Cota, y del PAS, Fernando Arce, los remite a que vean la información en la página web de la comuna. Se le puso no hacerlo de manera formal como si la síndica y los regidores fueran hijos de vecino. A los magistrados del Tribunal Electoral les llegará otra del alcalde Chapman, que está cortado con la misma tijera que sus homólogos de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y de Mazatlán, Guillermo Benítez, con eso de que no quieren que se metan en la vigilancia del uso de los recursos públicos.

Necesidad. En total incertidumbre se la han vivido los propietarios de papelerías en Guasave, que año con año han estado participando en el programa de paquetes de útiles escolares, pues se avecinan los preparativos del programa de cara al nuevo ciclo escolar, y a ellos todavía les debe un millón de pesos el Gobierno del Estado. Aunque la inquietud fue planteada al secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, en su pasada visita al municipio, lo que más se espera por parte de los pequeños empresarios de este giro es que por fin les salden sus deudas para estar en condiciones de adquirir mercancía y participar en dicho programa.

Sin respuesta. La crisis financiera golpea muy fuerte a los que menos tienen, y esto se ve en las comunidades de Angostura, en donde se tiene un promedio de hasta 4 mil familias aproximadamente que no cuentan con un trabajo seguro que les permita llevar el sustento a sus hogares. Ante este constante reclamo de los ciudadanos a la autoridad, el director de Bienestar Social en el municipio, Omar Duarte, asegura que han estado toque y toque las puertas de las dependencias federales, y nomás no hay ninguna respuesta. La respuesta que recibe es un portazo en la cara, en donde les indican que para Sinaloa y esta región no se ha publicado ninguna convocatoria, lo cual pone en muy serios aprietos al municipio y a sus ciudadanos. ¿Y ahora quién podrá ayudarlos?