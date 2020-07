Conflicto. Los comerciantes del centro de Culiacán han catalogado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro como el enemigo número uno del sector comercial porque sus políticas de Gobierno les han causado grandes afectaciones, y durante la pandemia no han recibido ningún apoyo de él. Y, una vez más, el Ayuntamiento tomó una decisión sin tomarlos en cuenta, al establecer calles peatonales en el primer cuadro, que, lejos de beneficiarlos, los ha afectado.De acuerdo con ellos, se aprovecharon de la emergencia sanitaria para hacer estos cambios. Estrada Ferreiro no ha sido muy claro en sus acciones, y tampoco las ha socializado a quienes van a tener que lidiar con ellas, por ello ayer se volvieron a manifestar frente al Palacio Municipal, porque ya están cansados de los daños que esta Administración municipal les ha causado.

¿Oportuna disminución? Si a usted le ha llamado la atención que, apenas iniciaron los preparativos para reanudar la actividad turística en Mazatlán, el número de casos activos de COVID-19 empezaron a disminuir en ese municipio, no es el único. Después de permanecer por más de mes y medio en semáforo rojo como alerta máxima de contagios y muertes por COVID-19, Mazatlán se ha mantenido esta semana iluminado de azul; es decir, como municipio con riesgo sanitario moderado. El lunes, cuando el gobernador de Sinaloa y su similar de Durango, Quirino Ordaz Coppel y José Rosas Aispuro, respectivamente, presentaron la estrategia de reactivación turística en Mazatlán, esa misma ciudad reportó apenas 77 casos activos. Un día antes, el domingo 28 de junio, eran 98 ese tipo de casos, cifra bastante menor a los 126 casos activos que había el sábado anterior y los 133 que tenía apenas el viernes, según las estadísticas que maneja la Secretaría de Salud, dependiente del Gobierno de Sinaloa. ¿Coincidencia?

Estrategia. Mediático o no, con miras al 2021 o no, el priismo ahomense le entró de lleno al tema del precio a los combustibles. El objetivo es ganarse a los automovilistas y pegarle a Morena, que por el momento le es desfavorable. Ayer, la presidenta y el secretario general del PRI en Ahome, Dulce Ruiz y César Emiliano Gerardo, así como los regidores Raúl Cota y Génesis Pineda, sostuvieron una reunión virtual con el líder estatal del tricolor, Jesús Valdés; con el del PRD, Audómar Ahumada; así como con representantes del PAN y de Movimiento Ciudadano, para diseñar estrategias con el fin de que en Ahome el precio de los combustibles baje como en otros lugares. Hasta estuvo Mario Domínguez, representante del senador Mario Zamora Gastélum. La pandemia del coronavirus no para a estos en el afán de posicionarse.

Doblan las manos. Ayer trascendió que el Gobierno de Guasave accedió a la reapertura de las playas con la indicación estricta a los ciudadanos de cuidarse y acatar en la medida de lo posible las recomendaciones para prevenir el COVID-19. Siendo realistas, nada garantiza el buen comportamiento de la ciudadanía si esto no se ha visto desde que empezó la pandemia en la región, pues constantemente hay personas que son retiradas de los centros de recreo, que se les llama la atención por realizar fiestas, carreras de caballos, careadas de voleibol y un sinfín de actividades que nada tienen que ver con la sana distancia que tanto se ha recomendado. Ojalá no se arrepientan después de lo que pueda ocurrir con esta determinación.

Sorpresa. Vaya visita no tan grata para el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, la tarde del lunes, luego del recibimiento en su casa al gobernador Quirino Ordaz Coppel, y al director de Obras, Osbaldo López Angulo, entre otros funcionarios, para ofrecerles una comida antes de iniciar la gira de trabajo de entrega de obras. Esto porque no esperaba la presencia de los exagentes policiales afuera de su hogar con pancartas para pedir la solución al pago de su liquidación, que desde hace dos años pide que cumplan, luego de ganar la sentencia por despido al reprobar el examen de control y confianza. Ni digestión le permitieron que le hiciera la comida, pues a la salida de su casa para ir la entrega de las obras, el gobernador atendió y pidió esperar la respuesta que tendrá el Gobierno municipal, respuesta que se espera que este día sea entregada al abogado de los exagentes. Lo que esperan es que sea más de la tercera parte, que desde hace tiempo tiene la autoridad como propuesta de parte del Gobierno de Guillermo Galindo. Esta propuesta que no han pretendido mover ni mejorar a favor de los agentes y del cumplimiento de esta indicación de ley de pagar el finiquito.