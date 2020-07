Celebración en tiempos de COVID-19. En medio de una gran crisis de salud y económica provocada por la pandemia del COVID-19, los morenistas sinaloenses volvieron a estallar en júbilo al recordar el segundo aniversario del tsunami electoral que los llevó a ganar cargos de elección. Y no es para menos: están gozando de las mieles de vivir del presupuesto gubernamental, pero ¿qué tanto beneficio han generado para Sinaloa?, ¿qué han hecho por los sinaloenses durante esta pandemia?, ¿ha llegado apoyo del Gobierno federal a Sinaloa?, ¿a quién se lo han entregado? Son muchas más las quejas de todos los representantes de los sectores porque los dejaron solos en este momento de crisis. Miles de personas han perdido su empleo y su fuente de trabajo, y no se observa ninguna política del Gobierno federal en favor de los más necesitados. ¿Realmente hay algo que celebrar de la denominada Cuarta Transformación?

La jugada. Sabiendo que le puede subir los bonos para el 2021, el senador Mario Zamora Gastélum le puso énfasis en la exigencia de eliminar los impuestos en las plataformas digitales. En el tema hizo amarres con otros senadores, incluidos algunos diferentes a su partido, el Revolucionario Institucional. Zamora Gastélum ya dio muestra de que en ese y otros asuntos le va a meter el punch. Se habla de que encantados están los que manejan las plataformas digitales para ofrecer sus productos y servicios, pero el senador priista también le tira a obtener adeptos entre los sinaloenses jugando el papel de opositor a la llamada 4T.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

A trabajar. Con la premisa de que «la vida sigue, y tenemos que saber transitar en esta nueva normalidad», como lo advirtió hace unos días el gobernador de Sinaloa, ayer los hoteles de Mazatlán reabrieron sus puertas tras una pausa de tres meses provocada por la pandemia de COVID-19. Con mariachi, algunos centros de hospedaje recibieron a los primeros huéspedes, quienes debieron aplicar los protocolos preventivos y pasar por los filtros sanitarios dispuestos en cada uno de los hoteles y lugares turísticos. Sin embargo, no todos los hoteles abrieron. Las administraciones de algunos de tres y cuatro estrellas (los llamados económicos) prefirieron postergar su reactivación, pues no les es redituable trabajar solo al 40 por ciento, como lo está pidiendo la autoridad.

De aniversario. Ayer se cumplieron dos años del triunfo arrasador de los que ahora legislan y gobiernan el municipio de Guasave. Aunque será hasta el próximo 1 de noviembre que hará dos años del inicio de la actual Administración, la ciudadanía y los sectores productivos del municipio ya pueden hacer un balance de lo que han visto desde aquella fecha. Es verdad que todas las Administraciones prácticamente tienen que volver a empezar y lidiar con problemas que se heredan unos a otros, pero este Gobierno se ha caracterizado más por los lamentos que por logros. Sin duda que en el año que les queda pueden hacerse muchas cosas, sobre todo gestiones que puedan ser de gran beneficio para la población, o de lo contrario se irán, como muchas otras Administraciones que han gobernado al municipio.

Sin activismo. Desde finales del mes de mayo se anunció el nombramiento de Carol Berenice Arriaga García como delegada de Morena en Sinaloa, estafeta que le fue entregada luego de que se tuvo el conocimiento de dos situaciones que prevalecen al interior del partido: en primera, la división interna, que amenaza con desestabilizar, así como la falta de un liderazgo formal. Sin embargo, pareciera que esta situación no se ha tomado como asunto de importancia, porque hasta ahora no se le ha visto ninguna actividad en Sinaloa, mucho menos si haya mantenido encuentros con los liderazgos municipales. El trabajo que ya debería estar realizando Berenice Arriaga deberá ser en cara al 2021, con la definición de los liderazgos, así como las posturas políticas y administrativas del Gobierno federal y las oposiciones locales, pero hasta ahora los morenistas no han sido visitados por la delegada.