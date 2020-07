Adiós, filtros. Lo que nació como una idea para frenar la movilidad en la ciudad y de paso detectar personas con síntomas de COVID-19, rápidamente perdió su esencia, y lo único que causó fue fuertes embotellamientos viales, mientras los policías observaban a las personas que iban en las unidades, y ni siquiera había médicos o termómetros para revisar la temperatura. Los filtros sanitarios nunca funcionaron para lo que fueron creados, y al final funcionaban como el clásico retén policial. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, decidió quitar estos filtros para evitar que los ciudadanos tengan contacto con policías y tránsitos, en una idea más de él para buscar detener el crecimiento de casos de contagio por COVID-19 en la capital sinaloense. Como ha sido durante toda la pandemia, las decisiones y las acciones del Ayuntamiento han carecido de pies y cabeza, por ello no se observan resultados favorables.

La otra cara. Mientras en la zona hotelera de Mazatlán se vive un ambiente de fiesta por la reapertura de playas y hoteles, en las clínicas y en los hospitales la pandemia del COVID-19 vuelve a demostrar su letalidad. Entre la comunidad católica prevaleció ayer el estupor al trascender la muerte de José Trinidad Hernández, párroco de la catedral de Mazatlán y muy querido entre los feligreses. El sacerdote perdió la lucha contra la pandemia que lo mantenía desde el fin de semana hospitalizado. También se recupera en su hogar el comisionado nacional de Pesca, Raúl Elenes Ángulo. Han logrado recuperarse de esa enfermedad el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres; su esposa, Gabriela Peña Chico; y el munícipe de Concordia, Felipe Garzón. Y aun así hay quienes no toman ningún tipo de medida preventiva.

Más enredo. Un merequetengue se hizo entre los líderes y los militantes morenistas de Ahome al publicarse la convocatoria para elegir a la nueva dirigencia nacional y los 200 consejeros nacionales de Morena. Esto porque algunos no están de acuerdo con los términos de la convocatoria porque consideran que viola la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determina que la elección se haga mediante un sondeo abierto a la población, pero el Comité Ejecutivo decidió que sea una encuesta solo con la militancia y a domicilio, a realizarse el 24 y 26 de agosto, y los resultados serán dados a conocer el 29 de ese mes. Tiene lógica la postura en contra de la dirigencia nacional, encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, porque de seguro la convocatoria será impugnada ante el Tribunal Electoral. En Morena no se cansan de enredar las cosas.

Le llaman la atención. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas, ordenó al diputado local Eleno Flores Gámez retirar publicaciones con promoción personalizada que ha realizado a propósito del COVID-19. Entre 22 servidores públicos que integran el listado con dicho ordenamiento figura el legislador guasavense, quien —dicen— estuvo entregando despensas a las familias afectadas por el tema de la pandemia, el desempleo y todo lo que ello ha generado, pero les puso una leyenda donde figura él, lo cual se puede tomar como acciones de promoción, por lo que se les ordena retirar las publicaciones con promoción personalizada de las redes sociales en un plazo de 24 horas. El oficio fue emitido el pasado 30 de junio, y para ayer el legislador tenía que haber acatado esta disposición. Esto porque es sabido que muchos aprovechan los malos momentos para hacerse notar, dejando de lado el sabio dicho de «lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda».

El compromiso. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, no cesa en su sueño de hacer algo por la comunidad que la vio crecer, por lo que la mañana de ayer hizo un recorrido en bicicleta por el campo pesquero de Playa Colorada para conocer las necesidades de su gente, y se comprometió a lograr una importante gestión, y que además los visite el gobernador, porque quién sabe cuánto tiempo pase para que otra persona de Playa Colorada llegue a la presidencia, dijo en la transmisión en vivo que realizó a muy temprana hora de ayer. En su recorrido, algunos de los habitantes le dejaron claro que no todo lo que consideran los Gobiernos como beneficio a una comunidad es lo más prioritario, y uno de ellos le puso ejemplos de sobra de las necesidades que hay por atender en el tema de servicios públicos, a lo que la alcaldesa tomó como una lección, y dijo que no se irá sin hacer algo por su gente. Pero solo el tiempo dirá qué tanto logrará para hacer cumplir su compromiso. Mientras tanto, ya lanzó un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel para ver si se puede hacer algo parecido al parque La Plantona de La Reforma en la zona de las palapas de Playa Colorada.