Decisiones. Mientras el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sigue firme en su decisión de mantener tres calles peatonales en el centro, como una estrategia para evitar aglomeraciones, con todo y las protestas de un grupo de comerciantes; en el resto de la ciudad sigue la apertura de establecimientos, y hoy se suman los gimnasios, y poco a poco se logra la reactivación. Por eso la molestia de los comerciantes del primer cuadro, porque sienten que los tienen ahorcados con restricciones, pero en el resto de la ciudad todo fluye sin contratiempos. Y todo porque Estrada Ferreiro no se pudo poner de acuerdo con los comerciantes, y la colocación de muros de hormigón fue considerada una exageración.

Obstinado. No es una falta menor la resistencia sistemática que el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, ha demostrado a la recomendación hecha por el Tribunal Estatal Electoral para que ofrezca una disculpa a la síndica del ayuntamiento, Elsa Isela Bojórquez Mascareño. Hay en ese hecho un desprecio manifiesto a las autoridades superiores, quienes investigaron y dictaminaron que el munícipe ha ejercido la violencia política y el hostigamiento laboral hacia la funcionaria. Hay también una falta de sensibilidad ante la demanda de respeto que Bojórquez Mascareño planteó con su denuncia ante el Tribunal Electoral. Las omisiones del morenista hablan mucho de su Gobierno y de su persona, pero sobre todo de lo que los ciudadanos mazatlecos pudieran esperar en lo que resta de la Administración.

El pendiente. Como prueba de que los ciudadanos no tienen confianza en los organismos en esta época de la Cuarta Transformación está el hecho de que siguen vacantes tres posiciones en la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana. La convocatoria que ha lanzado el Congreso del Estado para esos cargos ha quedado desierta por la falta de interés en participar. Esto es uno de los pendientes que está resultando incómodo para la 4T, por lo que dicen que Cecilia Covarrubias, diputada local morenista de Ahome, reactivó el interés de expedir la convocatoria. Ella quiere sacar adelante ese proceso para que luego no digan que ni eso puede hacer en su calidad de presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana.

Que se apuren. Menudo problema traen algunos productores con el hecho de que no les dan las cuentas en el sentido de que lo que recibieron de pago por sus cosechas es menor a lo que deben a las casas comerciales e instituciones crediticias del orden público, como para que encima haya empresas bodegueras que no hacen a tiempo la documentación. Con esta acción se afecta directamente a quienes esperan con ansias el ingreso complementario de los 359.69 pesos, pues al momento en que las bodegas no hacen el trámite para Segalmex, no está claro cuánto es lo que cada productor debe recibir. Los hombres del campo señalan que entienden que al ser un proceso tardado y tedioso, además teniendo en cuenta la deficiencia de trabajadores en las empresas a consecuencia del COVID-19, es hasta cierto punto inteligible que se retrasen; sin embargo, deben darle prioridad a esto para no afectar al productor.

Hasta no ver, no creer. Más de 400 empleados laboran en el Ayuntamiento de Mocorito, entre sindicalizados y de confianza, un personal sumamente excesivo para el presupuesto que se le asigna como municipio. Tanto el presidente municipal, Guillermo Galindo Castro, como el tesorero municipal, Jaime Enrique Angulo, en muchas ocasiones se negaban a tomar medidas y ajustar a menos personal; sin embargo, la situación hoy los pone en un hilo, debido que ahora con el recorte presupuestal que la federación les hizo llegar de un 30 por ciento, lo que representa una cuarta parte del presupuesto que se ejerció en 2020, se verán obligados a tomar decisiones y de ya empezar a realizar ajustes, manejo de ahorro, por lo que se prevé que próximamente habrá despidos de personal de confianza, tema que se negaban a dar una revisada. Ante esta situación que se avecina, personal del Ayuntamiento de Mocorito tendrá que apegarse a la ley del plan de austeridad y generar los ahorros, porque venían manejando todo a manos llenas.