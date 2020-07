Derrota política. La votación para el nombramiento de la directora del Ismujeres volvió a dejar en evidencia la fuerte división del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, que se ha debilitado, al grado de obtener apenas 17 votos, lo que significó una dolorosa derrota para Graciela Domínguez Nava, quien ha vuelto a perder una votación. En un acto desesperado, la coordinadora de los morenistas subió a tribuna, y con voz entrecortada expuso los motivos por los cuales deberían aprobar el dictamen que rechazaba la ratificación de Eva Guerrero, propuesto por el gobernador. En ese momento, ella sabía que la votación no le favorecería, y sus compañeros de bancada Flora Miranda, Jesús Palestino, Mariana Rojo y Apolinar García votaron en contra. El dictamen tendrá que ser modificado en su sentido para volver a ser presentado ante el pleno para ser votado una vez más. Trascendió en el Congreso que esta ha sido la derrota más dolorosa de Domínguez Nava, y se tambalea más que nunca como coordinadora parlamentaria.

Gira de elogios. Lo que caracterizó el acto de inauguración de los colectores Zacatecas, Niños Héroes y Degollado en Los Mochis fueron las loas mutuas del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Chapman se desvivió en elogios hacia Ordaz Coppel, y este se los devolvió —dicen unos— por cortesía política y —otros— porque le gustó la adulación. Sea por una cosa u otra, Ordaz Coppel adoptó el sonsonete de Chapman de culpar a anteriores Administraciones de las condiciones que tienen para hacer frente a los problemas, como en la Japama. Es decir, Ordaz Coppel dio por hecho todo lo que Chapman le comentó en el trayecto al evento en el ejido Francisco Villa. A muchos les extrañó la postura del gobernador en poner casi como un santo a Chapman, cuando los ahomenses ya conocen a este cómo es y cómo está gobernando.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Falta. Muy lejos de lo que se pensara, las aglomeraciones que se reportaron en las playas y demás zonas turísticas de Mazatlán en el primer fin de semana después de la reactivación de hoteles y restaurantes no han cambiado en nada la permisividad de las autoridades. El Gobierno municipal que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres ha respondido con la delimitación de las playas más concurridas y una aplicación móvil, en la que los turistas podrán consultar, en tiempo real, la afluencia de bañistas en la principales playas del destino. La efectividad del plan está por verse, pues para este fin de semana se prevé de nuevo el arribo masivo de visitantes, pero en esta ocasión se ampliaría a los destinos rurales como El Quelite, La Noria y Concordia, donde los comerciantes y los restauranteros ya se promocionan como zona segura para los visitantes.

A informarse. Después de la polémica que hicieron la alcaldesa Aurelia Leal López junto con el síndico procurador Efraín Zavala en la sesión de cabildo pasada en Guasave, donde desestimaron y dijeron que, aunque buena, la iniciativa de la regidora Nidia Gaxiola para modificar el reglamento interno del Gobierno municipal y poder realizar sesiones virtuales de cabildo no tenía condiciones para aprobarse, ya que un reglamento no podía estar por encima de la ley, pareciera que les va a rebotar muy pronto al haberse llevado a cabo ya sesiones virtuales en el Congreso local y anunciarse que dicha medida podría tener que ser adoptada por los municipios. Aunque la propuesta de la regidora panista fue turnada a comisión para su análisis, habrá que ver si los regidores reconsideran y se informan bien de las posibles nuevas disposiciones y acuerdos que tomen los diputados para que no queden desinformados.

¡Claro que quiero! Fue la respuesta que dijo el senador Mario Zamora Gastélum luego de que le preguntarán que si quería ser gobernador de Sinaloa, y que sus recorrido por la región del Évora no es una campaña anticipada, sino la búsqueda de cómo sí se podrá mejorar las condiciones de los empresarios, de los agricultores y de los pescadores, quienes —dijo— han sido golpeados con las políticas del Gobierno federal. El tema en cada uno de sus mensajes es de rechazo a las acciones federales y manifestar inconformidad cuestionando el voto que hace dos años dieron los sinaloenses. Aunque no es proceso de campaña, sí trae un mensaje de golpe y posicionamiento, porque dice que quiere, pero que serán los sinaloenses quienes lo definan. Inicia la carrera a las candidaturas.