Triunfo del pueblo. Como parte de la estrategia para difundir los logros de la Cuarta Transformación, a dos años del triunfo electoral de Morena, los legisladores morenistas han encabezado una serie de asambleas informativas virtuales con ciudadanos y representantes de sectores para que los ayuden a hacer llegar el mensaje a todos los sinaloenses. Además, lo que se busca es sembrar el mensaje de esperanza en la nueva normalidad. Una de estas asambleas fue encabezada por el senador Rubén Rocha Moya, quien destacó que la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido exitosa y contundente. Los diputados federales también han hecho lo propio en sus distritos. La maquinaria morenista está siendo aceitada, y buscan repetir el arrollador triunfo que obtuvieron en 2018, pero ahora AMLO no aparecerá en las boletas.

Que siempre no. Como una bomba les cayó a los productores de trigo del Valle del Carrizo la noticia que les dio ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel: que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no les va a pagar los apoyos del ciclo agrícola 2018-2019 que porque no hay dinero. Eso sí, les prometen que cumplirán en el 2021. Los trigueros habían batallado mucho para que el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, reconociera esa deuda y les prometieran pagarles, para que ahora les salgan con que siempre no. El presidente del Comité Municipal Campesino número 17, Aristeo Verdugo Escalante, empezó a comunicarle a su gente sobre esa decisión del Gobierno federal, y recibe la inconformidad de los hombres del campo. Pronto se sabrá qué medidas van a tomar, aunque tienen el compromiso del gobernador de a ver si pueden apoyarlos con recursos del estado.

En Escuinapa. El exalcalde Hugo Enrique «Yiyo» Moreno empezó a realizar labores ciudadanas al llamado de un grupo de vecinos del puerto de Teacapán temerosos de un brote de dengue en medio de la pandemia de COVID-19. Con el apoyo de empresarios, quienes aportaron maquinaria y góndolas, se sacaron dos cargas de puro cacharro. Las mismas labores se realizarán en otros pueblos y colonias populares. Pero la causa tomó visos políticos cuando el expresidente municipal criticó a la actual Administración municipal morenista que encabeza Emmett Soto Grave por, supuestamente, ignorar su llamado de apoyo. ¿Que si hay un trasfondo político? Habría que preguntarles a los actores de esta historia.

Sobre aviso. La que aprovechó que tenía a gente de todas las direcciones reunidas en el evento de inicio de plantado de árboles por la carretera a Las Glorias fue la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal. Esto porque, teniéndolos a todos cerca, no perdió la oportunidad de recordarles que son tiempos difíciles en los que la situación económica no es del todo favorable, es por ello que más que nunca estarán al pendiente del trabajo que desempeña cada empleado. Aunque no lo dijo abiertamente, pudiera ser que en las próximas semanas se vuelvan a realizar algunos ajustes en lo que se refiere a nómina, pues insistió en que son tiempos en los que se deben apretar el cinturón y cada uno de los que ocupa un cargo, sea alto, medio o bajo, debe mostrar con acciones que su labor en realidad es necesaria.

Algo no cuadra. Con la noticia de que llegarían menos participaciones federales y con las bajas participaciones municipales en Mocorito, empezaron a realizar ajustes, y en donde primero fueron a parar es a las cajas chicas en donde se acordó hacer una reducción. Según los registros de las cajas chicas de los principales funcionarios, se reveló un detallito: encontraron más facturas que se han ingresado a comprobación que el dinero que presuntamente ha salido de esta. Se supone que la caja chica es para una emergencia del municipio, pero ante las pruebas que se tienen de este tema, se ha podido comprobar que el alcalde Guillermo Galindo Castro ha echado mano de este recurso a diestra y siniestra y ha estado «comprobando» los gastos con facturas que registran un mayor gasto. Claro está que estos datos los arrojó el registro de ingresos y egresos del control de la chica del presidente, pero no solo ocurre con el alcalde, sino que también hay otros funcionarios con estos «detallitos».