Tercer Piso

Menos blablablá. Pasan los meses, y el delegado de programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, en vez de resolver una gran cantidad de problemas que existen en las dependencias bajo su responsabilidad, se dedica a decir una y otra vez que nunca en la vida hubo tantos apoyos para la gente. Este discurso tan trillado y alejado de la realidad de muchos ya empieza a cansar a muchas personas del mundo de la política y a allegados que aseguran que mejor le sacan la vuelta cuando lo ven. De lo que no quiere hablar el superdelegado es de que hay adultos mayores y discapacitados que aunque aparecen vigentes en las listas, no les han dado los apoyos, y esto se puede comprobar. Ante lo que puede ser un grave problema de corrupción, él cierra los ojos y los oídos, y no escucha a los que denuncian. El desinterés de este funcionario por resolver los problemas y el nulo desempeño que ha tenido va a terminar dejándolo fuera de la contienda electoral. Algunos morenistas ya trabajan para esto.

Bueno, pero... En Mazatlán, la pareja presidencial que forma el morenista Luis Guillermo Benítez Torres y su esposa, Gabriela Peña Chico, anunció en días recientes una beca para niños que han perdido a uno de sus padres durante la pandemia del COVID-19. La idea es sensible ante la tragedia que viven algunas familias por la epidemia, pero se empaña cuando se hacen las cuentas. Esto porque el apoyo consiste en el pago de 400 pesos bimestrales para cada pequeño beneficiado. Es decir, 200 pesos al mes. Un equivalente a 100 pesos a la quincena, lo que se traduce a 6.6 pesos por día. ¿Qué puede pagar un niño con 6.6 pesos al día?

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Tocados. Para su descrédito y beneplácito de sus opositores, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos; el exalcalde interino Antonio Cota y la expresidenta de la Comisión de Hacienda del Cabildo fortense Maribel Vega, hoy directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, quedaron tocados tras la reprobación de las cuentas públicas 2018 por el Congreso del Estado. Es tanto el golpe, que los fortenses los dan por descalificados en sus aspiraciones para el 2021. Según cuentan, Ramos quiere irse a diputada local, Cota y Vega a la alcaldía, sueños que se nublan por las malas cuentas que han dejado. Tienen lógica las conjeturas de los fortenses: Ramos y Cota la hicieron, y Vega los avaló como presidenta de la Comisión de Hacienda. Y ni modo que salgan con que la reprobación de las cuentas es política, porque la ASE lo propuso, y los diputados respaldaron el dictamen. O sea, de origen no viene la iniciativa de los diputados morenistas.

Que siempre sí. Contrario a lo que habían acordado en la pasada sesión de cabildo en Guasave, de no volver a sesionar mientras no fuera necesario por aquello de que estamos en medio de una pandemia, parece que esta semana habrá reunión de concertación, donde se tomarán acuerdos de la siguiente reunión de cabildo, a realizarse esta misma semana. Esto porque las autoridades no pueden desatender este tema, sobre todo considerando que en el segundo semestre es cuando se viene lo fuerte del Gobierno con la activación de programas importantes que requieren intervención y aprobación de los ediles, como es el caso del inicio de las obras del Ramo 33 y también lo que se espera con Capufe, predial rústico, entre otros. Se desconoce, por cierto, si al Gobierno municipal ya le llegó alguna instrucción en el sentido de poder celebrar sesiones virtuales, como ya se anunció que tendrá que ocurrir debido a la pandemia del COVID-19.

Culebra en el agua. Con la destitución en cabildo de la presidencia de la Comisión de Hacienda en Mocorito al regidor Valerio Cervantes, se soltó un tinte de traición al interior de la presidencia, porque precisamente es el edil que en su momento fue quien más apoyó al alcalde Guillermo Galindo Castro, incluso los viajes de gestiones que realizaban siempre lo acompañaba y respaldaba en cualquier decisión. Hay culebra en el agua, pues si hay alguien que conoce el devenir de Memito en el proceso administrativo, es el originario de Las Higueras. Esta decisión se dejó a la luz pública, lo que el mismo regidor dijo en su defensa que lo habían destituido porque no estuvo de acuerdo con algunos datos que daban en la cuenta pública en gastos de combustible y alumbrado público, que nomás no cuadran.