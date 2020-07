Alianzas. En los tiempos actuales, los partidos políticos se preparan para lo que será el proceso electoral, pero todavía falta por conocer el escenario que habrá en los siguientes comicios, en especial sobre las alianzas o coaliciones. El presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, destapó algunas de sus estrategias para las elecciones 2021: la primera, que aspiran a ir solos, pero no cerró la puerta a las alianzas, aunque lo interesante de sus declaraciones es que se ve más afín a Morena, en especial a los senadores Rubén Rocha e Imelda Castro, de quienes se expresó bien; pero al hablar de una posible alianza opositora con PRI y PAN, tuvo expresiones negativas de priistas y panistas, que ahora se quejan del Gobierno federal y de la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, pero cuando ellos gobernaron y tuvieron la mayoría no hicieron lo que ahora intentan hacer. La otra estrategia es que no descarta volver a competir como candidato, pero adelantó que el PAS tendrá cuadros nuevos, a quienes han venido preparando. Cuen Ojeda fue claro al afirmar que si hacen alianzas, lo definirán hasta enero o febrero.

Al cabildo. En Mazatlán, la síndica procuradora del ayuntamiento, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, solicitará que las sesiones en línea terminen y los regidores regresen a sus labores normales, a pesar de la pandemia por COVID-19. Argumenta que los ediles no guardan el confinamiento domiciliario y se presentan a la mayoría de los actos públicos que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres realiza a diario. En ese sentido, dijo la síndica, no les importará mucho a los regidores sesionar de manera normal en el ayuntamiento y de paso cumplir con la tarea de atender a los ciudadanos.

Recordatorio. Por si no se acordaba del pendiente que tiene con la Universidad Autónoma Indígena de México, el subsecretario de Educación Pública federal, Francisco Luciano Conchero Bórquez, se lo recuerda el gobernador Quirino Ordaz Coppel en un oficio que le envió el 13 de julio pasado: que hasta el 1 de julio de este año tiene un adeudo de 12 millones 185 mil 156 pesos con la institución educativa. El documento también lo signa el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Óscar Flores Jiménez, y en el que se hace referencia al convenio marco de colaboración para el apoyo financiero de la institución. Nadie sabe el motivo por el cuál el Gobierno estatal dejó de aportar esos recursos a la UAIM si fueron presupuestados por el Congreso del Estado. ¿Dónde estarán esos recursos, pues?

Se les olvida. No se sabe con precisión qué es lo que están esperando las autoridades para impulsar las jornadas de descacharrización en colonias y comunidades, pues aunque ellos no las realizan debido a la cuarentena por el coronavirus, deberían concientizar a la gente para que lo haga. Esto porque en años anteriores para estas fechas ya se había avanzado bastante con el programa; sin embargo, ahora, con todo el problema que hay por la pandemia de COVID-19, no se ha visto que se haga nada al respecto. En Guasave solo se han presentado algunos casos confirmados de dengue, así como varios sospechosos, pero pareciera que están esperando que el problema se agudice para entonces sí poner manos a la obra.

Trabajando. Mientras al interior de la dirigencia de la Sección 53 no es determinado el periodo para el proceso electoral, que bien han tomado so pretexto de la pandemia para mantener silencio en este tema, miembros de Convergencia 53 se mantienen activos trabajando. Tan es así que el profesor Rafael Gastélum Román ha estado haciendo llamados a los maestros para salir de lo que él llamó el cacicazgo que ha generado Daniel Amador al interior del SNTE 53. Reconoció que hay temor de los maestros, pero también dijo que se ha venido trabajando para acabar con este «virus que tiene secuestrado por 25 años al SNTE». El profe Rafael Gastélum se ha mantenido activo y en búsqueda de las bases para que sean ellas las que se empoderen y sean estas la que tomen las decisiones y el futuro de los maestros.