Sin tapujos. El secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix, no esconde sus aspiraciones de ser gobernador de Sinaloa. Ayer, en una entrevista en vivo para EL DEBATE, donde habló sobre la situación de los campos pesqueros, muchos comentarios fueron para preguntarle sobre sus aspiraciones y para darle su apoyo, a lo que respondió que el gobernador Quirino Ordaz Coppel sabe de sus deseos porque los ha hecho patentes desde el año 2015, y desde entonces han sido públicos, pero lo único que el mandatario estatal le pidió es trabajar y salir a atender a la gente en las comunidades y colonias del estado, y es lo que ha hecho desde que asumió el cargo. Torres Félix dijo estar fuerte y listo para el 2021, pero mientras tanto no descuida su trabajo, y seguirá visitando los campos pesqueros. Mientras seguimos en la pandemia, el proceso electoral y la sucesión gubernamental se acercan rápidamente.

Quieren trabajar. Mucho sentido tiene la protesta que hoy planea realizar la organización Abogados Unidos. No tiene ninguna lógica que el Gobierno del Estado mantenga los juzgados cerrados como medida para prevenir el contagio de COVID-19 cuando se ha establecido la nueva normalidad y hasta se permite la operatividad de bares y antros. Hoy, en Mazatlán, los integrantes de esa organización entregarán un manifiesto para el inmediato restablecimiento de la legalidad en Sinaloa. Va dirigido al Supremo Tribunal de Justicia, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

A la carga. En plena pandemia, los indígenas volvieron a sus andadas: tomaron la caseta de cobro de San Miguel para renovar su exigencia de destitución de Rosario Peñuelas como titular de la Comisión para la Atención de Comunidades Indígenas del Norte de Sinaloa. Eso no es nuevo, pero Mario Valenzuela Bacasegua, secretario de la Federación de Indígenas de Organizaciones Sociales, le agregó un ingrediente atractivo, pero muchos consideran que imposible de cumplir. Aparte de Peñuelas, también demandan la destitución del diputado local morenista Gildardo Leyva como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado. Algunos señalan que es más fácil que caiga Peñuelas a que lo haga Leyva, a quienes señalan de incumplir con las demandas del sector, pero eso sí: que solo ven por sus intereses. Dicen que los indígenas no andan tan errados.

Relajamiento inoportuno. Aun cuando la Secretaría de Salud ha estado reportando pocos casos de COVID-19 en el municipio de Sinaloa, ayer brotó la duda de qué tan reales son dichas cifras, cuando habitantes de comunidades como Ejido Alfredo B. Bonfil y la propia sindicatura de Estación Naranjo señalan que se están quedando muy cortos considerando el alto número de personas que han padecido o están sufriendo los efectos de esta enfermedad. Y a propósito de la preocupación de los ciudadanos, la que anda muy relajada, según trascendió ayer, es la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Silvia María Preciado, pues en redes sociales circularon fotografías de sus vacaciones por la sierra de Chihuahua, lo cual —dicen— tiene muy molestos a los trabajadores del sector salubridad de la zona que ella representa, pues a ellos no se les ha permitido ausentarse, y ella sin pena alguna lo pudo hacer.

La extraña suma. Qué habrá pasado, que la Comisión de Afiliación Nacional de los partidos políticos casualmente no registró completamente el número total de afiliados al Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo el dirigente de este partido, Otoniel González. Desde el momento en que se detectó, se está haciendo lo pertinente, y que ya le hizo saber a esta comisión acerca de la falta de casi 200 militantes que les hacen falta solo en el municipio de Salvador Alvarado. De 700 que se suponía que ya tenían, solamente les registraron 500. El colmo es que el mismo Otoniel González había hecho algunas afiliaciones, de las cuales muchas no fueron plasmadas por la comisión, entre ellas la de su señora esposas, quien desde ya hace algún tiempo ha realizado este proceso, y hoy casualmente no aparece.