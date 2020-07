Abusos. A lo largo de la pandemia han sido reportados muchos abusos por el incremento en los precios de productos de limpieza, desinfectantes, artículos de protección y medicamentos, y en todo este tiempo se ha percibido una falta de vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Este tema fue motivo de discusión en la reunión virtual de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, donde fueron cuestionados los precios desmedidos e injustificados de medicamentos para COVID-19; y pusieron de ejemplo que una persona para curarse en casa puede gastar entre 20 mil a 40 mil pesos. Los legisladores hicieron un exhorto a Profeco para que intervenga, porque enfermarse de coronavirus y curarse se ha convertido en un lujo que no todos pueden pagar.

Doble contra sencillo. Las apuestas están doble contra sencillo dentro y fuera del sector indígena del norte de Sinaloa de que Rosario Peñuelas cae como comisionada de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas en el norte de Sinaloa tras la toma de la caseta de peaje de San Miguel realizada por la gente de Mario Valenzuela, presidente de la Federación de Indígenas de Organizaciones Sociales. Algunos señalan que estos ya lo tienen contra las cuerdas una vez que vino el subsecretario de Gobierno, Joel Bouciéguez, para atender el conflicto. Es cuestión de que Valenzuela y los suyos se sostengan en esa demanda. En realidad, existe la percepción de que a Peñuelas le quedó grande esa responsabilidad, porque el sector indígena está convulsionado, con problemas por todos lados.

Llegó la hora. En Rosario, donde gobierna el panista Manuel Antonio Pineda, se ha esperado por un buen proyecto para promover a ese antiguo mineral como el pueblo mágico que es. Al parecer, le ha llegado la hora, pues el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, anunció ya un proyecto millonario para mejorar algunas calles y pueblos señoriales con potencial para convertirse en destinos regionales. En Rosario saben de la prioridad que le da el gobernador al desarrollo turístico, como estrategia para diversificar la actividad turística de la entidad, y confían en que cumplirá su palabra. Ahora solo falta definir cuándo se materializará el proyecto.

Enojos. Un asunto que ha levantado discordia e indignación entre los campesinos de distintos grupos, sobre todo los que no son afines al PRI, es el hecho de que se ha estado entregando semilla de sorgo, maíz y garbanzo por parte de algunas entidades gubernamentales, pero esto ha sido exclusivamente para quienes están afiliados a la Liga de Comunidades Agrarias. Evidentemente, hay organizaciones de izquierda a quienes esta situación no les ha caído nada en gracia, y ahora exigen al Gobierno que aplique el popular refrán de todos coludos o todos rabones, porque a final de cuentas se supone que los apoyos no deben tener color ni deben ser para quienes tengan tal o cual ideología política.

Con la espinita. El director de Atención Ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo del Gobierno de Sinaloa, Óscar Camacho Rodríguez, no pierde su interés por la presidencia municipal de Mocorito. Esto ya lo ha manifestado en muchas ocasiones con su ir y venir en visitas a las comunidades serranas del municipio, que pareciera una campaña anticipada. Ha dejado bien claro que quiere sacarse la espinita tras perder en el proceso anterior ante el actual presidente municipal Guillermo Galindo Castro, con sus acciones y estrategia territorial que trae tan intensa por todo el municipio. Sin duda, espera que su partido, el PRI, lo palomee como candidato. ¿Podrá?