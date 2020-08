Peticiones. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, estaría llegando hoy por la tarde o por la noche a Culiacán, procedente de Nayarit, donde este martes a mediodía supervisará unas obras en la comunidad de Tecuala. El trayecto por tierra es de alrededor de cuatro horas, y se espera que pernocte en la capital sinaloense, donde el miércoles encabezará la tradicional conferencia mañanera. Durante su estancia en territorio sinaloense, los priistas lo esperan con una cálida bienvenida, y tratarán de abordarlo para exigir el pago a productores de maíz y de trigo que aún están pendientes, la reducción de las tarifas eléctricas, y le reclamarán por la falta de apoyos a las empresas durante la reactivación económica. Hay que recordar que las casetas de peaje tienen cuatro meses tomadas, y los manifestantes podrían tener un acercamiento con López Obrador. Además del clima del verano sinaloense, el primer mandatario de la nación tendrá una cálida estancia en Sinaloa.

Les ve la cara. El alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, hace como quiere a los líderes de las organizaciones empresariales, a quienes les ve la cara. Cuando no hay temas que lo salpiquen, los desdeña, los ataca; pero en los momentos en que sí, los coopta de manera sutil con la palmadita en el hombro para que no lo critiquen. Esto último ocurrió ayer en la reunión que sostuvo con ellos. El contexto, favorecer a la empresa OP Ecología para mantener a salvo el contrato que ha incumplido durante ocho años para otorgar el servicio de recolección de basura. Dicen muchos que la reunión no tenía sentido, porque eso de darles a conocer el programa de Apoyo Familiar fue puro parapeto para lo que quiere en el fondo: que no lo critiquen. Y hasta condescendiente se mostró de ampliar los horarios de funcionamiento de los negocios, petición que le hizo el líder de Canacintra, Héctor Ibarra.

Dando y dando. El alcalde de Concordia, el priista Felipe Garzón, mantiene de cabeza al municipio, pues a la demanda de más agua potable y de mejor calidad planteado por los ciudadanos, ha respondido con otra exigencia: que paguen el servicio de abasto. El polémico posicionamiento de Garzón tiene una razón de fondo: el 60 por ciento de los usuarios de la Jumapam no paga el consumo del vital líquido, lo que mantiene a la dependencia con un margen económico de operatividad muy bajo que no le permite avanzar en el rezago de infraestructura de servicio. Parece un círculo vicioso que pondrá la pericia política y administrativa del alcalde para resolver el problema. ¿Podrá con el reto?

Indignación. Los que han manifestado que ya no pueden ni con su alma y ven con desagrado cómo las autoridades de todos los órdenes de Gobierno continúan dando libertades a la ciudadanía para que anden por un lado y otro sin restricción alguna son los médicos de Guasave, y en general el personal de primera línea que combate el COVID-19. Esto porque con las libertades dadas y sin que se reglamente al menos la obligatoriedad del uso de cubrebocas o cualquier otro método de protección, consideran que se está perdiendo la batalla de manera ingenua.

En el abandono. En medio de una severa crisis y sustentados por lo poco que se encuentran trabajando los ganaderos del municipio de Mocorito, el presidente de la Asociación Ganadera Local en el pueblo mágico, Leonel Montoya, asegura que no solo el Gobierno federal los hizo a un lado, sino que también el Gobierno del Estado los ha abandonado a su suerte, por lo que aseguró que se encuentran en un fracaso total y no hay nada a favor, además de que no hay ninguna intención de brindarles apoyos. Debido a esto, consideró que, de continuar así, este sector tendería a desaparecer ante el nulo apoyo.