AMLO en Culiacán. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Culiacán, directo y sin escalas, procedente de Tecuala, Nayarit, y fue recibido por el gobernador Quirino Ordaz Coppel en un hotel del sector Tres Ríos. A ambos mandatarios se les vio usar cubrebocas y con sana distancia durante la plática que tuvieron por algunos minutos. En su trayecto por carretera fue abordado por un grupo de productores en la caseta de Costa Rica, quienes esperaron al paso de López Obrador para entregarle un documento con peticiones sobre cuatro temas que afectan a los campesinos sinaloenses. El primer mandatario de la nación durmió en la capital sinaloense, y hoy encabezará una reunión de seguridad en instalaciones militares, posteriormente su conferencia de prensa matutina, y a las 10:30 horas supervisará la obra del dren frente a Bacurimí; aunque se irá de inmediato, porque por la tarde sostendrá un evento en Sonora.

¿Qué es lo que importa? Mazatlán está cerca de las 300 muertes por COVID-19, y desde principios de julio no ha podido salir del semáforo rojo al mantenerse por encima de los 100 casos activos, y en ocasiones llega a rebasar los 150. No obstante, no es de eso de lo que hablan las autoridades municipales, sino de la reactivación económica. Quienes visitan el puerto turístico en medio de la pandemia no encuentran ya ninguna restricción. Las playas y los hoteles se encuentran abiertos desde hace un mes, y en torno a ellos ya hay bares, antros, cines, restaurantes y centros comerciales activos. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, está tan orgulloso de está reactivación, que hasta pláticas da al respecto en otros municipios donde ha sido invitado, como en Guamúchil.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Comparte experiencia. Uno de los sobrevivientes del coronavirus es Bernardino Antelo Esper, director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa. Tras salir de ese problema, grabó un video que subió a las redes sociales para contar su experiencia, en la que sufrió a más no poder. La pensó para hacerlo, pero al final tomó la decisión de dar a conocer que padeció la COVID-19, y con resultados en la mano dar la buena noticia de que se recuperó. El objetivo central de eso es recomendarles a todos que se cuiden y que tomen todas las medidas preventivas. Con razón algunos en dos semanas no lo vieron en alguna colonia o comunidad de Ahome en su labor de posicionamiento por la alcaldía de Ahome. Algunos dicen que Antelo Esper está destinado para algo más. ¿La alcaldía de Ahome?

No tienen para cuándo. El 10 de julio era la fecha que se había programado para la entrega del Centro de Justicia Penal de Guasave, y es hora de que no se sabe nada, tan solo que pusieron la primera piedra. Aunque el secretario de Obras Públicas en el estado, Osbaldo López Angulo, había declarado en el mes de mayo que es una obra segura a realizarse este año y que ciertamente presentaba un desfase en los tiempos de ejecución, muy pronto estarían realizándola, pero simplemente no se ve para cuándo, y ya hasta podría empezar a dudarse si de verdad va a ser realizada, por aquello de que hay obras que anuncian, y simplemente nunca son concretadas. Ojalá no sea el caso por la necesidad que se tiene de que en Guasave se edifique este proyecto y satisfacer una necesidad que se tiene en el tema de impartición de justicia.

Los apoyos. El pasado martes, el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, acompañado del director de Obras Públicas, Fernando Nájar, y de la directora de Desarrollo Social, Irais Parra, acudieron a una reunión de trabajo con el delegado de Bienestar en Sinaloa, Jaime Montes. El encuentro tuvo resultados favorables, que sin duda vienen en bien del desarrollo del pueblo mágico. La aprobación de ejercer 44 millones de pesos en la infraestructura social en época de pandemia es sin duda un logro plausible debido a que son acciones que favorecerán el desarrollo turístico de Mocorito. Este dinero deberá ser aplicado en las obras para este ejercicio del 2020 en obras tan importantes como el agua potable, el puente de Arroyo Seco, así como la continuación del Museo de los Tigres del Norte y de la Casa de la Cultura.